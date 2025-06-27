قبل النوم.. كوب من هذا المشروب يحارب السرطان ويضبط السكر

كتبت- أسماء مرسي:

هل تعلم أن كوبا دافئا من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يكون أكثر من مجرد مشروب مهدئ؟، إنه حليفا قويا في مكافحة أمراض خطيرة مثل السرطان والسكري.

البابونج ومحاربة السرطان

البابونج إضافة قيمة للرعاية المساعدة لمرضى السرطان، فهو لا يساعد فقط على تخفيف المضاعفات الصحية المرتبطة بالسرطان، بل يسهم أيضا في تحسين جودة حياة المرضى.

أظهرت الأبحاث أن البابونج يمكن أن يقلل من التهاب الغشاء المخاطي الفموي ومضاعفات الجلد، ويعمل على تخفيف الاكتئاب والقيء، كما أنه يعمل على تحسين الشهية لديهم، وفقا لموقع "eatingwell".

البابونج وتنظيم السكر

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة القوية، يساعد استهلاكه على علاج المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري.

أشارت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة العلاجات التكميلية في الطب إلى أن البابونج ساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والمضاعفات الكلوية والكبدية لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى، ساهم في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، و يعود ذلك إلى المحتوى العالي للبابونج من المركبات الفينولية والتربينويدات، والتي تؤدي دورا فعالا في إدارة مرض السكري.

فوائد أخرى لشرب شاي البابونج:

دعم صحة القلب.

خفض مستويات ضغط الدم.

تحسين أعراض الاكتئاب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

النوم بشكل أفضل.

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