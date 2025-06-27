من 3 مكونات.. مشروب طبيعي يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أمر مهم لتجنب مشكلات صحية خطيرة، تهدد الحياة، وتتعلق بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبحسب موقع إكسبريس البريطاني، فهناك مشروب من ثلاثة مكونات، يمكن أن يعمل على خفض ضغط الدم، إضافة إلى تقوية المناعة، ويتمثل في الزنجبيل وعصير البنجر والليمون.

كيفية صنع مشروب الزنجبيل وعصير البنجر والليمون

إحضار 100 جرام من الزنجبيل، وتقشيره وتقطيعه إلى شرائح رفيعة جدا، ثم ضعه في الخلاط، وأضف 300 مل من عصير البنجر، ثم عصر ليمونة، وخلط المكونات معا.

فوائد مشروب الزنجبيل وعصير البنجر والليمون

يعمل المشروب على محاربة الالتهابات، كما يساعد في خفض ضغط الدم، والتخلص من غازات الجهاز الهضمي، وتهدئة القناة المعوية.

ليس هذا فحسب، هذا المشروب غني بالنترات ما يعزز تدفق الدم والقدرة على التحمل، وتحسين صحة الخلايا، والعظام بفضل فيتامين سي أيضا.

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