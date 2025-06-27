كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، في جميع أنحاء العالم.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم غالبًا باسم "القاتل الصامت"، إذ لا تظهر عليه أي علامات أو أعراض حتى يتم تشخيصه، ورغم أن الأدوية تُوصف غالبًا، إلا أن تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي، يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التحكم بضغط الدم.

وشارك الدكتور سانجاي بوجراج، وهو طبيب قلب معتمد يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في علاج أمراض القلب، قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في خفض ضغط الدم عند دمجها باستمرار في نظام غذائي متوازن، بحسب تايمز أوف إنديا.

الأفوكادو: الأفوكادو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم معدنان أساسيان لتنظيم ضغط الدم، يساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم ويقلل الضغط على الأوعية الدموية، أما المغنيسيوم، فيعزز استرخاء الأوعية الدموية، بإضافة الأفوكادو إلى وجباتك اليومية، سواءً في السلطات أو العصائر، يمكنك خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

الموز: يحتل الموز المرتبة الثانية في قائمة أطباء القلب، نعم، هذه الفاكهة البسيطة قادرة على المساعدة في تنظيم ضغط الدم، يساعد محتواها العالي من البوتاسيوم على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل التوتر في الجهاز القلبي الوعائي، يمكنك تناوله كوجبات خفيفة، أو إضافته إلى دقيق الشوفان، أو إضافته إلى وجبة الإفطار.

الخضراوات الورقية: عليكِ بتناول الخضراوات الورقية، وخاصةً الورقية منها، هذه الخضراوات غنية بالنترات، وهي مركبات تُحسّن مرونة الأوعية الدموية وتدفق الدم، ما يُؤدي في النهاية إلى خفض ضغط الدم، أضيفي السبانخ والكرنب الأخضر وغيرهما من الخضراوات الورقية إلى نظامكِ الغذائي.

الثوم: لطالما اشتهر الثوم بخصائصه الطبية، تساعد مركباته، مثل الأليسين، على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما قد يخفض ضغط الدم مع مرور الوقت، علاوة على ذلك، هذه الأطعمة تدعم أيضًا مقاومة الإجهاد، والالتهابات، وضبط سكر الدم".

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