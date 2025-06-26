5 أسباب لتورم الغدد اللمفاوية.. بعضها قد يُنذر بالخطر

كتبت - أسماء العمدة:

الغدد اللمفاوية جزءًا حيويًا من الجهاز المناعي في جسمك، حيث تعمل كمرشحات لمكافحة العدوى والأمراض. وعندما تتضخم هذه الغدد، فهذا غالبًا ما يشير إلى أن جسمك يحارب شيئًا ما.

ووفقًا لـ Healthline، إليك 5 أسباب شائعة قد تكشف عن إصابتك بتضخم الغدد اللمفاوية، ولماذا لا يجب تجاهلها:

1- العدوى

السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الغدد اللمفاوية هو الإصابة بعدوى. عندما يدخل فيروس أو بكتيريا إلى الجسم، تتجمع الخلايا المناعية في الغدد اللمفاوية القريبة لمحاربة العدوى، مما يؤدي إلى تضخمها. ومن أمثلة هذه العدوى:

• نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة الغدد الموجودة في الرقبة.

• التهاب الحلق، والذي يؤثر على غدد الرقبة والفك.

• التهابات الأذن، وقد تسبب تضخم الغدد خلف الأذن.

• التهابات الجلد والجروح، التي تؤثر على الغدد القريبة من منطقة الإصابة.

• الحصبة أو جدري الماء، وغالبًا ما تسبب تضخمًا عامًا في الغدد.

لماذا لا يجب تجاهلها؟

رغم أن معظم هذه العدوى بسيطة وتُشفى من تلقاء نفسها، إلا أن تضخم الغدد اللمفاوية المستمر أو المصحوب بأعراض أخرى قد يشير إلى عدوى تتطلب تدخلًا طبيًا، مثل التهاب بكتيري شديد.

2- الالتهابات غير المعدية

بعض الحالات الالتهابية التي لا تنتج عن عدوى مباشرة قد تؤدي أيضًا إلى تضخم الغدد اللمفاوية، نتيجة لاستجابة التهابية عامة في الجسم.

أبرز الأمثلة:

• أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية أو التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجته الخاصة.

• تفاعلات الأدوية: بعض الأدوية قد تُسبب تضخم الغدد كأثر جانبي.

تضخم الغدد الناتج عن الالتهاب قد يكون مؤشرًا على حالة مزمنة تتطلب تشخيصًا دقيقًا وإدارة طبية لتقليل الالتهاب والأعراض المصاحبة.

3- السرطان

في بعض الحالات، يمكن أن يكون تضخم الغدد اللمفاوية علامة على وجود سرطان، ويحدث ذلك بطريقتين:

• سرطان ينتقل إلى الغدد اللمفاوية: حيث تنتقل الخلايا السرطانية من ورم أصلي (مثل سرطان الثدي، الرئة، أو القولون) إلى الغدد القريبة أو البعيدة.

• سرطان يبدأ في الغدد نفسها: مثل اللمفوما أو ابيضاض الدم (اللوكيميا)، حيث تنمو الخلايا السرطانية داخل الغدد.

ورغم أن السرطان يُعد سببًا أقل شيوعًا لتضخم الغدد مقارنة بالعدوى، إلا أنه سبب خطير للغاية. ويُنصح باستشارة الطبيب فورًا إذا كان التضخم مصحوبًا بأعراض مثل:

• فقدان الوزن غير المبرر

• الحمى الليلية

• التعرق الليلي الشديد

• التعب الشديد

الكشف المبكر في هذه الحالات يُزيد بشكل كبير من فرص العلاج الناجح.

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