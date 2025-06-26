كيف تحصل على فيتامين د من أشعة الشمس بأمان؟

تعد أشعة الشمس وسيلة طبيعية وفعالة لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم، حيث يؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتجه الكثيرون لقضاء وقت أطول في الهواء الطلق.

وهذا الإقبال يمنحهم فرصة رائعة للاستفادة من فوائد أشعة الشمس، وعلى رأسها تعزيز إنتاج فيتامين د في الجسم.

ويسهم هذا الفيتامين في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهما عنصران ضروريان لبنية الجسم السليمة.

غير أن نقصه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، منها تشوّهات العظام عند الأطفال مثل مرض الكساح، ولين العظام لدى البالغين، وهي حالة تتسم بآلام العظام الناتجة عن انخفاض مستويات الفيتامين، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولتحقيق التوازن بين الفائدة والوقاية، من الأفضل التعرض لأشعة الشمس باعتدال، حيث أن "25 دقيقة من التعرض للشمس عدة مرات أسبوعيا كافية لتعزيز إنتاج فيتامين (د) بصورة طبيعية وآمنة".

كما أشار موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إلى أن الحصول على فيتامين (د) من الشمس لا يشكل خطر الإفراط، لكن التعرض المفرط قد يسبب أضرارا أخرى، مثل تلف الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

لذا، يُنصح باستخدام واقي الشمس وتغطية البشرة وتفادي فترات الذروة في سطوع الشمس، خاصة عند التواجد لفترات طويلة في الخارج.

ويتوفر فيتامين (د) أيضا في عدد محدود من الأطعمة، منها الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض، في حين تعد المكملات الغذائية وسيلة موصى بها لسد النقص، خاصة في أشهر الشتاء التي تقل فيها أشعة الشمس.

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