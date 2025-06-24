لا تتجاهلها.. علامة خفية تدل على ارتفاع السكر بشكل مضاعف

كتبت – أسماء العمدة:

غالبًا ما نربط ارتفاع مستوى السكر في الدم بأعراض واضحة مثل كثرة التبول، العطش الشديد، أو الشعور بالتعب، لكن هناك علامة خفية قد لا يتحدث عنها الكثيرون، إلا أنها مؤشر قوي على ارتفاع حاد في مستوى السكر بالدم، وتتطلب انتباهًا فوريًا.

قال الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إن تكرار الإصابة بالالتهابات والعدوى، خاصة الفطرية أو البكتيرية، والتي يصعب شفاؤها، يُعد من العلامات الخفية والدالة على اضطراب مستوى السكر بشكل خطير.

لماذا تُعد هذه العلامة خفية ومهمة؟

عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل مزمن، تصبح البيئة الداخلية للجسم غنية بالجلوكوز، ما يوفر “غذاءً” مثاليًا للبكتيريا والفطريات، ويُسهم في تكاثرها بسرعة.

وأوضح شلبي أن هذا ينطبق بشكل خاص على الالتهابات الفطرية مثل المبيضات (Candida)، التي تسبب عدوى الخميرة في الفم (القلاع)، أو الجلد، أو المناطق التناسلية.

ضعف الجهاز المناعي

وأشار إلى أن ارتفاع السكر المستمر يضعف مناعة الجسم، ويقلل من كفاءة خلايا الدم البيضاء، وهي الجنود المسؤولة عن مواجهة العدوى. في بيئة غنية بالجلوكوز، لا تعمل هذه الخلايا بكفاءة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ويجعل الشفاء منها أبطأ وأكثر تعقيدًا.

بطء التئام الجروح

وأضاف شلبي: “السكر المرتفع يؤثر على الدورة الدموية، ويسبب تلفًا بالأوعية الدموية الصغيرة والأعصاب مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى بطء التئام الجروح أو القروح، ويجعلها عرضة للعدوى المتكررة”.

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