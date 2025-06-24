ودّع حرقة المعدة.. 5 مشروبات وأطعمة طبيعية تقضي على الحموضة دون أدوية

كتبت- نرمين ضيف الله:

الحموضة وحرقة المعدة من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في حياتهم اليومية، وغالبًا ما ترتبط بعادات غذائية غير صحية أو توتر وضغوط نفسية. ورغم توفر الأدوية التي تخفف الأعراض، إلا أن الاعتماد المستمر عليها قد لا يكون الخيار الأفضل للجميع.

في هذا التقرير يستعرض لكم موقع “مصراوي” 5 مشروبات وأطعمة “سحرية” تهدئ المعدة والمريء، وتخفف الحموضة، لتمنحك راحة مؤقتة وطويلة دون آثار جانبية، وذلك وفقًا لموقعي “Medical News Today” و”Healthline”.

شاي الزنجبيل

يُفيد الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهاب والمهدئة للمعدة، ما يقلل ضغط المعدة ويُعزّز إفراغها، مما ينعكس إيجابًا على تقليل ارتجاع الحمض.

عصير الألوفيرا

تُعدّ مادة الألوة فعالة في تهدئة التهيّج في بطانة المعدة والمريء، ودورها مقارب لأدوية تقليل الحموضة، ويفضل تناولها قبل الوجبات.

الموز والفاكهة غير الحمضية

يعمل الموز، إلى جانب فواكه مثل البطيخ والتفاح والإجاص، على موازنة الحموضة وتهدئة جدار المعدة بفضل طبيعتها القلوية ومركباتها المغذية.

الحليب قليل الدسم أو الحليب النباتي (اللوز أو الجوز)

يمكن أن يشكل الحليب القليل الدسم غشاءً مهدئًا لجدار المريء والمعدة، ويقلل من تأثير الحموضة.

كما أن الحليب النباتي مثل حليب اللوز يتميز بقلويته ويوفر راحة أكبر لمن يعانون من حساسية الألبان.

ماء جوز الهند

بفضل قلويته ومحتواه الغني بالإلكتروليتات، يساعد ماء جوز الهند على تخفيف الحموضة وتهدئة المعدة، كما أنه مرطب طبيعي.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية