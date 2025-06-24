4 أطعمة تقوي المناعة وتحارب السرطان.. اجعلها على مائدتك

كتبت- نرمين ضيف لله:

السرطان من الأمراض المعقدة التي يساهم فيها نمط الحياة والتغذية بشكل كبير، ورغم أن الغذاء وحده لا يُعد علاجاً، إلا أن بعض الأطعمة والڤيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية بفعالية.

في هذا التقرير يستعرض لكم "مصراوي" أبرز 4 عناصر غذائية يمكن إدراجها يومياً بنظام غذائي صحي لتعزيز الوقاية ودعم المناعة، وفق موقعي " Medical News Today " ، " Health"



الخضراوات الصليبية



مثل الكرنب، وبروكلي، وكرنب، تحتوي هذه الخضراوات على مركب السولفورافان الذي يحفز أنزيمات تطهير الجسم من السموم، ويقلل الالتهابات ويساعد في تحطيم الخلايا السرطانية وخاصة في الثدي والبروستات والرئة.

التوت (التوت الأزرق، الأحمر، الأسود)

يتميز بوفرة مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، والتي تقي من الإجهاد التأكسدي وتحارب نمو أورام القولون والجلد والرئة.



الثوم



يحتوي الثوم على مضادات نشطة مثل الأليسين والديل أليل ثلاثي الكبريتيد التي تعزز المناعة، وتساعد على تعطيل الخلايا السرطانية في المعدة والقولون والمريء.



الكركم



المادة الفعالة الكركمين ترتبط بخواص مضادة للالتهاب والأكسدة، وتساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون والثدي والبروستاتا.

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