تجنب الألم المزمن.. 5 مشروبات تقلل التهاب المفاصل

كتب – سيد متولي

التهاب المفاصل مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الحالات التي تسبب التهابا وألما في المفاصل، يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وغالبا ما يرتبط بأعراض مثل التصلب والتورم وضعف نطاق حركة المفاصل المصابة.

ويمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل إلى ألم مزمن، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف المفاصل، لكن بعض المشروبات قد تساعد في تخفيف هذا الالتهاب وآلام المفاصل، وتعمل عن طريق استهداف مسارات الالتهاب في الجسم، ما قد يخفف الألم ويحسن صحة المفاصل.

ونشر موقع هيلث قائمة بالمشروبات التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل الالتهاب وآلام المفاصل.

شاي الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات، يثبط الكركمين مسارات الالتهاب، ما يخفف آلام المفاصل وتيبسها المرتبط بالتهاب المفاصل، كما يمكن أن يساعد شرب شاي الكركم بانتظام على تخفيف الأعراض مع مرور الوقت.

شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجرول، وهي مادة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يساعد الزنجبيل على تخفيف الألم وتحسين وظيفة المفاصل، كما أن تناول شاي الزنجبيل بانتظام يخفف التورم والانزعاج في المفاصل.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات، التي تساعد على تقليل الالتهاب وإبطاء تلف الغضاريف لدى مرضى التهاب المفاصل، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف.

عصير الكرز الحامض

يحتوي عصير الكرز الحامض على الأنثوسيانين، وهي مركبات تقلل الالتهاب وتخفض مستويات حمض اليوريك، ما يجعله مفيدا لمرض النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل، ويمكن أن يخفف تناوله بانتظام من نوباته وآلام المفاصل.

مرق العظام

مرق العظام غني بالكولاجين والجلوكوزامين والكوندرويتين، التي تدعم صحة المفاصل وتقلل الالتهابات، كما أنه يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على إصلاح الغضاريف والحفاظ عليها.

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