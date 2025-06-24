تناولها يوميا.. فاكهة حمراء شهيرة تحميك من مرض عقلي خطير

كتب – سيد متولي

يعتقد علماء أن فاكهة صيفية شائعة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في السن، ورغم عدم وجود طريقة للوقاية من جميع أشكال الخرف، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية سان دييجو الأمريكية، أن تناول أربع حبات فراولة يوميا يحسن الوظائف الإدراكية، وشملت الدراسة 35 رجلا وامرأة في السبعينيات من عمرهم، ووجدت أن الأشخاص الذين تناولوا 26 جراما من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد، المصنوع من حفنة من التوت الطازج، يوميا لمدة ثمانية أسابيع، حققوا أداء أفضل بكثير في الاختبارات الإدراكية.

ثم قاموا بعد ذلك بتجربة الاختبار على مشروب فاكهة لا يحتوي على الخصائص الصحية للفراولة، ووجدوا أنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف، إلا أنه لم يكن مثل الاختبار السابق.

وصرحت شيرين هوشماند، الأستاذة في كلية علوم التمارين والتغذية بجامعة ولاية سان دييجو والباحثة الرئيسية في الدراسة، لموقع ميديكال نيوز : "تظهر هذه الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظائف الإدراكية ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، ونحن مشجعون لأن تغييرا بسيطا في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن".

وأفاد الباحثون أن الفراولة، بالإضافة إلى مساهمتها في تحسين وظائف الدماغ، ساهمت في خفض ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة المضادة للأمراض في الدم، كما وجد المشاركون في الدراسة أن محيط خصرهم انخفض بنسبة 1.1%.

وتكرر دراسة سان دييجو نتائج مماثلة من جامعة سينسيناتي في عام 2023، حيث اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الفراولة وجدوا أن لديهم ذاكرة أفضل وشهدوا انخفاضًا في الميول الاكتئابية.

وقال الباحث روبرت كريكوريان: "يشير انخفاض تداخل الذاكرة إلى انخفاض الالتباس بين المصطلحات ذات الصلة الدلالية في اختبار تعلم قائمة الكلمات، ويعتقد عموما أن هذه الظاهرة تعكس تحكما أفضل من حيث مقاومة تداخل الكلمات غير المستهدفة أثناء اختبار الذاكرة".

ما الذي يسبب الخرف؟

الخرف مصطلح شامل يستخدم لوصف الأعراض الناتجة عن تراجع الوظائف الإدراكية، ويشمل حالات مثل مرض الزهايمر، والخرف الوعائي، والخرف الجبهي الصدغي، والخرف المصحوب بأجسام لوي - وهي كتل صغيرة من البروتين.

العديد من أنواع الخرف تنتج عن تراكم البروتينات في الدماغ، يسبب هذا التراكم ضعفا في وظائف الخلايا العصبية، ما يؤدي في النهاية إلى موتها، ومع موت الخلايا العصبية، تتقلص مناطق مختلفة من الدماغ.

هل يمكن علاج الخرف؟

هناك أدوية لعلاج الخرف، ولكن لا يوجد علاج شاف لهذه الحالة، تمنع هذه الأدوية إنزيمًا من تحليل مادة تسمى الأسيتيل كولين في الدماغ.

تشمل العلاجات الأخرى العلاجات السلوكية المعرفية لتحسين مهارات الذاكرة وحل المشكلات وإعادة التأهيل المعرفي.

علامات تحذير الخرف

مع أن فقدان الذاكرة يعد عاملا أساسيا في الخرف، إلا أن هناك علامات تحذيرية أخرى يجب الانتباه لها، وتشمل هذه:

زيادة الصعوبة في أداء المهام والأنشطة التي تتطلب التركيز والتخطيط

تغيرات في الشخصية والمزاج

فترات من الارتباك العقلي

صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة أو عدم القدرة على فهم المحادثات بسهولة.

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