تجنبها في الصيف.. احذر 5 أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

كتب – سيد متولي

عندما تشتد حرارة الصيف، نلجأ غالبا إلى الأطعمة المنعشة التي تعد بتبريدنا وتخفيف درجات الحرارة المرتفعة، وهناك مجموعة واسعة من المأكولات الشهية التي يعتقد أن لها تأثيرا مبردا على الجسم، ولكن، ماذا لو قلنا لك إن بعض هذه الأطعمة التي تبدو منعشة تولد حرارة داخل جسمك بدلًا من تبريده؟.

الزبادي

مع أن الزبادي قد يبدو خيارا منعشا، إلا أنه قد يكون ثقيل الهضم ودافئا بطبيعته، وهو أيضا من الأطعمة التي قد تسبب عسر الهضم والانتفاخ والشعور بثقل في الجسم، بحسب موقع هيلث.

الماء المثلج

مع أن الماء المثلج قد يبدو منعشا في يوم صيفي حار، إلا أنه لا يعتبر مبردا، بل إن شربه يخمد نار الهضم، ما يصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

الآيس كريم

مع أنه قد يبدو لذيذا، إلا أن الآيس كريم غني بالسكر والدهون، ويصنع من تركيبات غير متوافقة، ما يصعب هضمه ويزيد من الحرارة.

الليمون

بينما يعتبر الليمون مفيدا بشكل عام، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد لا ينصح فيها بتناوله خلال فصل الصيف، يعرف بغناه بفيتامين سي ويعتبر طعاما باردا، ومع ذلك، نظرًا لمذاقه الحامض ونكهته الحارة، فإنه يساعد على تحفيز عملية الهضم وزيادة الدفء داخل الجسم.

الطماطم

الطماطم غذاء مدفئ، وقد لا تكون الخيار الأمثل خلال فصل الصيف الحار، فتتميز بطعم حامض قليلا، ما قد يساهم في ارتفاع حرارة الجسم.

قد يؤدي الإفراط في تناول الطماطم خلال فصل الصيف إلى أعراض مثل الحموضة، وحرقة المعدة، والطفح الجلدي، والالتهاب.

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