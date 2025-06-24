أطعمة تناولها معا تسبب عسر الهضم.. احذرها

مزج مكونات معينة من الأطعمة يمكن أن تشكل خطرا على الصحة، وتعيق عيق امتصاص العناصر الغذائية، وتزيد خطر الإصابة بعسر الهضم,

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، أبرز الأطعمة التي يفضل عدم تناولها معا:

الفاكهة ومنتجات الألبان

مزج الفاكهة مع الحليب يبطئ الهضم ويسبب تخمرا وانتفاخا بسبب اختلاف سرعة هضمهما، لذا يفضل تناول الفاكهة وحدها أو مع المكسرات.

اللبن الرائب والسمك

الجمع بين اللبن الرائب (بارد) والسمك (دافئ) يؤدي إلى مشاكل في المعدة واختلالات جلدية مع الوقت، ما يخل بتوازن الهضم.

الشاي مع الوجبات المالحة

الشاي يعيق امتصاص الحديد من الوجبات الخفيفة المالحة أو المقلية، ما يسبب عسر الهضم ويقلل القيمة الغذائية.

الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية

تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبات يبطئ الهضم ويسبب تخمرا، غازات، انتفاخا، وحموضة، من الأفضل تناولها منفصلة.

الحليب والحمضيات

مزج الحليب مع الحمضيات يسبب تخثره في المعدة، وعدم الراحة، ويؤثر على امتصاص الكالسيوم ويسبب ارتجاع المريء.

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