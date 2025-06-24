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7 نصائح ذهبية لتحسين وظائف الدماغ.. تعرف عليها

11:00 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعبيرية

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الحفاظ على صفاء الذهن من الأمور الضروية لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية وحماية العقل من الإرهاق.

فيما يلي، إليك سبع طرق بسيطة وفعالة للحفاظ على ذهن صاف ونشط، وتحسين وظائف الدماغ، وفقا لموقع "NDTV".

- النوم ضروري لراحة الدماغ وإعادة شحن طاقته، ما يحسن الذاكرة والتركيز بشكل كبير

- تعلم أشياء أو مهارة أو لغة جديدة من الأمور الرئيسية التي تنشط الدماغ، وتقوي الروابط العصبية.

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- التأمل يهدئ عقلك ويقلّل من التوتر، ما ينعكس إيجابًا على وظائف دماغك وقدرتك على التفكير بوضوح.

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- ممارسة هواية جديدة، مثل العزف على آلة موسيقية، تحفّز نشاطك الذهني وتوقد الإبداع.

- التمارين الرياضية تزيد تدفق الدم للدماغ، وهذا يعزز الذاكرة والتركيز بشكل ملحوظ.

- من الضروري تعلم كيفية التعامل مع التوتر بفعالية يحمي دماغك من الإرهاق ويحافظ على صحتك الإدراكية.

- ممارسة اليقظة الذهنية تساعدك على تحسين انتباهك ووعيك، وتعزز توازنك العاطفي.

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