5 عادات تضر بصحة الأمعاء.. توقف عنها فورا

الأمعاء أكثر من مجرد عضو يهضم الطعام؛ فهي تؤدي دورا مهما في تعزيز الصحة، ومع ذلك، هناك العديد من العادات اليومية الشائعة التي لا ندرك أنها تسهم في "شيخوخة" الأمعاء بشكل مبكر، نستعرضها لكم وفقا لموقع "eatingwell".

قلة تنوع الطعام

لصحة أمعاء مثالية وميكروبيوم متنوع، يجب تناول نظام غذائي غني بالعديد من الأطعمة الكاملة والنباتية، إضافة خمس وجبات مختلفة من النباتات يوميًا يحسن الصحة ويضمن الحصول على مجموعة من العناصر الغذائية.

عدم انتظام الوجبات

تناول الطعام المتكرر والوجبات الخفيفة، خاصة في وقت متأخر، يضر بصحة الأمعاء.

تحتاج الأمعاء إلى 4-5 ساعات بين الوجبات لتنشيط "مكنسة" الجهاز الهضمي (MMC) التي تنظف الفضلات.

التوتر المزمن

التوتر يؤثر سلبًا على الأمعاء، حيث يغير حركة الأمعاء وحساسيتها، يضعف حاجز الأمعاء، ويغير ميكروبيوم الأمعاء، هذا بدوره يزيد خطر اضطرابات الجهاز الهضمي وتسبب شيخوخة الأمعاء.

نقص الألياف

العديد من الأشخاص لا يتناولون كمية كافية من الألياف، وهي ضرورية لصحة الأمعاء، ودونها، لا تزدهر البكتيريا النافعة، وتتدهور بطانة الأمعاء الواقية، ما يزيد من الالتهابات والتدهور المبكر.

تجاهل مشكلات الأمعاء

تجاهل أعراض الأمعاء مثل الغازات، الانتفاخ، الإسهال، أو الإمساك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل اختلال توازن البكتيريا أو تسرب الأمعاء، ما يسهم في شيخوخة الأمعاء.

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