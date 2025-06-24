لن تتوقعه.. سبب غير متوقع لآلام الظهر

تشير الدكتورة يلينا بافلوفا إلى أن التوتر والاكتئاب يسببان آلام الظهر، فهما يستنزفان العناصر الغذائية الضرورية لاسترخاء العضلات، ما يزيد من الشعور بالألم.

وأوضحت أن آلام الظهر غالبًا ما ترتبط باضطرابات الجهاز العصبي مثل التوتر والاكتئاب، وأن استمرار التوتر يؤدي إلى تفاقم الألم.

الاكتئاب ونقص الفيتامينات

تضيف الطبيب أن الاكتئاب ليس مجرد حالة مزاجية سيئة، بل هو نتيجة للتوتر المطول الذي يستنزف احتياطيات فيتامينات B (مثل B9، B12، B6) التي تؤدي دورا مهما في تخفيف الشعور بالألم، ونقصها يزيد من آلام الظهر.

تصاحب حالات التوتر والاكتئاب اضطرابات في النوم وانخفاض في مستوى الطاقة، لذلك، من الضروري معالجة آلام الظهر بشكل شامل لمعالجة هذه المشكلات المتعددة، وفقا لموقع " news ru".

الإجهاد المزمن

من جانبها، تضيف الدكتورة أولجا تشيجيفسكايا أن الإجهاد الشديد والمزمن يزيد من خطر آلام الظهر والمفاصل، كما يؤدي التوتر العصبي إلى تشنجات عضلية تضغط على الأوعية الدموية والأعصاب، ما يفاقم الألم.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية