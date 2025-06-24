احذرها.. 4 عادات يومية تضر بالكبد دون أن تدري

الكبد هو أحد أكثر الأعضاء الحيوية في الجسم، فهو مسؤول عن إزالة السموم، والمساعدة في الهضم، وتخزين العناصر الغذائية، وتنظيم عملية الأيض، ولكن، رغم أهميته، فإن الكبد يمكن أن يتضرر تدريجيا دون أن تظهر عليه أعراض واضحة، ما يجعله "القاتل الصامت".

الكبد: "القاتل الصامت"

في المراحل المبكرة من تلف الكبد، تشعر بالإرهاق أو اضطراب في الهضم، وهي أعراض ما يتم تجاهلها، ولكن مع تفاقم الضرر، تظهر علامات أكثر خطورة مثل اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، وتورم الساقين، وحتى الارتباك الذهني في الحالات المتقدمة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

الكحول وتلف الكبد

الإفراط في شرب الكحول السبب الرئيسي لتلف الكبد، ما يؤدي إلى تراكم الدهون والالتهاب ثم التليف.

يمر مرض الكبد الكحولي بثلاث مراحل:

تراكم الدهون في الكبد.

ظهور التهابات وندوب.

تصلب أنسجة الكبد وفقدان وظيفتها، وهو مرض يصعب علاجه، لكن التوقف عن الكحول يوقف التدهور.

عادات يومية تضر بالكبد دون أن تدري

بجانب الكحول، هناك عادات يومية شائعة يمكن أن تلحق الضرر بالكبد:

النظام الغذائي غير الصحي

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والأطعمة فائقة التصنيع تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (MASLD)، خاصة مع السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول.

الإفراط في تناول مسكنات الألم

تناول جرعات زائدة من الباراسيتامول يمكن أن يكون قاتلاً للكبد، حيث يستنفد قدرة الجسم على تحييد مادة سامة ينتجها الكبد عند تفكيك الدواء.

قلة الحركة

الخمول البدني يرتبط بالسمنة ومقاومة الأنسولين، ما يزيد من دهون الكبد. النشاط البدني المنتظم، حتى لو كان بسيطًا مثل المشي اليومي، يحسن صحة الكبد بشكل ملحوظ.

التدخين

يضر التدخين بالكبد بعدة طرق، حيث يزيد من العبء على الكبد في تنقية السموم، ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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