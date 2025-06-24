تورم القدمين في الصيف.. إليك الأسباب والعلاج

يعاني الكثيرون من تورم القدمين والكاحلين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لتراكم السوائل في الجسم، لكن، هناك طرق فعالة لتخفيف هذا الانزعاع، وفقا لموقع "سوري لايف".

أسباب شائعة لتورم القدمين

وفقا لخبيرة التغذية كيت بوكر، تشمل الأسباب الرئيسية لتورم القدمين والكاحلين ما يلي:

الحمل.

تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، حبوب منع الحمل، العلاج الهرموني، مضادات الاكتئاب، والستيرويدات.

زيادة الوزن.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

الإفراط في تناول الملح.

نصائح لتخفيف تورم القدمين

المشي حافي القدمين أو ارتداء أحذية مريحة واسعة، هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية وتجنب الضغط على القدمين.

استخدم ملح البحر غير المكرر والغني بالمعادن بدلاً من ملح الطعام المعالج، واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف، والذي يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم الموجود في الخضراوات الورقية والشوكولاتة الداكنة.

عند الجلوس أو الاستلقاء، ارفع قدميك أعلى من مستوى قلبك لتصريف السوائل الزائدة، يمكنك استخدام وسادة أو وضع قدميك على كرسي.

تدليك القدمين بلطف في اتجاه القلب، يساعد على تعزز الدورة الدموية وتصريف السوائل.

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