ما تأثير تناول الفراولة على صحة الدماغ؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية سان دييجو الأمريكية عن فائدة مذهلة لتناول الفراولة، حيث يمكن لأربع حبات يوميًا أن تحسن الوظائف الإدراكية بشكل ملحوظ.

تفاصيل الدراسة.. 26 جراما من الفراولة

لإثبات ذلك، شملت الدراسة 35 رجلًا وامرأة في السبعينيات من أعمارهم، تناول المشاركون 26 جرامًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد يوميًا لمدة 8 أسابيع، وهي كمية تعادل حفنة من الفراولة الطازجة.

أظهرت النتائج أن هؤلاء المشاركين حققوا أداءً أفضل بكثير في الاختبارات الإدراكية مقارنة بمجموعة أخرى تناولت مشروب فواكه لا يحتوي على نفس الخصائص الصحية، وفقا لموقع "سوري لايف".

الفراولة.. حل بسيط وفعال لكبار السن

علقت شيرين هوشماند، الباحثة الرئيسية في الدراسة، قائلة: "تُظهر هذه الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويُحسن عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم".

فوائد متعددة

لم تقتصر فوائد الفراولة على تحسين وظائف الدماغ فحسب، بل أضاف الباحثون أنها ساعدت أيضًا في خفض ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة المكافحة للأمراض في الدم، كما لوحظ انخفاض في محيط خصر المشاركين بنسبة 1.1%.

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