حسام موافي يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر أثناء المذاكرة

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، طلاب الثانوية العامة من عادة السهر الشائعة للمذاكرة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يتعارض مع طبيعة الجسم.

وأوضح خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن هرمون الكورتيزون، الضروري للاستيعاب والوظائف الحيوية، ينخفض بشكل كبير ليلا، ما يجعل المذاكرة في هذا الوقت غير فعالة، ولذلك، نصح بالمذاكرة في ساعات الصباح حيث يكون مستوى الكورتيزون مرتفعا، ويبدأ في الانخفاض مع غروب الشمس ويصبح شبه معدوم وقت العشاء.

وأشار إلى أن الكورتيزون ليس أساسيا للمذاكرة فقط، بل هو حيوي للحياة، حيث يؤثر نقصه على القدرة على الحركة والأكل ويسبب الضعف.

وفي نصيحة عملية للطلاب الذين اعتادوا على المذاكرة ليلًا وقرب موعد الامتحانات، أوصى بعدم تغيير نظامهم فجأة، لكنه نصح بتغيير هذه العادة في السنوات الدراسية القادمة.

التعامل مع النسيان وحل مشكلته:

النسيان ظاهرة طبيعية لا تستدعي القلق، وهو ليس مرضا إلا في حالات نادرة جدًا مثل نسيان مكان المنزل أو اسم الأبناء، وهذا لا يحدث في سن الشباب.

الحل الأمثل للتغلب على النسيان هو التكرار، قراءة المعلومة مرة واحدة قد لا تكفي لتثبيتها، ولكن تكرارها مرتين أو أكثر يرسخها في الذهن، بالإضافة إلى ذلك، الكتابة وتلخيص ما تمت مذاكرته يساعد بشكل كبير على عدم نسيان المعلومات.

أقوى أساليب تثبيت المعلومة:

الشرح للآخرين

أفضل طريقة لتثبيت المعلومة هي أن تشرحها لأصدقائك، عندما تشرح، فإنك تخدم نفسك وتثبت المعلومة في ذهنك بشكل لا يُنسى.

التركيز على العناوين

من الضروري حفظ العناوين الرئيسية، فهي تمثل نصف المذاكرة وتمنحك هيكلا واضحا للمعلومات، ما يسهل استرجاعها لاحقا.

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