3 أطعمة خارقة تقي من السرطان وتقوي مناعتك

كتب – سيد متولي

في عالمٍ مزدحمٍ بالمواعيد، وكثرة الوجبات الجاهزة، وتزايد المشاكل الصحية، قد نغفل عن أهمية ما نأكله، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراضٍ خطيرة كالسرطان، فإن ما نأكله يُحدث فرقًا كبيرًا، كما أن العلم أثبت وجود أطعمةٍ تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فهي تُساعد جهاز المناعة على العمل بشكل أفضل، وتُقلل الالتهابات، وتُحمي خلايا الجسم من الضرر.

من بين الخيارات الصحية العديدة المتاحة، تبرز ثلاثة أطعمة لقدرتها على مكافحة السرطان: البروكلي، والتوت الأزرق، والطماطم، هذه الأطعمة الخارقة الشائعة سهلة الدمج في نظامك الغذائي، وتوفر فوائد طويلة الأمد تتجاوز مجرد إشباع الجوع.

البروكلي

البروكلي ليس من أكثر الخضراوات شهرةً، ولكنه من أقواها في مكافحة السرطان، ما يمنحه هذه القوة هو مركب يُسمى السلفورافان، هذه المادة الطبيعية لا تساعد الجسم على تدمير الخلايا التالفة فحسب، بل تُعزز أيضًا عملية إزالة السموم، كما أنها مسؤولة عن الحد من الالتهابات، وهي مرتبطة بالسرطان وغيره من الأمراض المزمنة، بحسب تايمز أوف إنديا.

الطريقة المثالية لتناول البروكلي هي طهيه قليلاً، مثل قليه بقليل من زيت الزيتون أو على البخار، تجنب الإفراط في طهيه أو قليه، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة، إذا لم يكن البروكلي متوفرًا بسهولة أو باهظ الثمن في منطقتك، فإن القرنبيط بديل ممتاز آخر، وهو أيضًا من نفس عائلة الخضراوات، وله فوائد مماثلة.

التوت الأزرق

التوت الأزرق صغير الحجم، ولكنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تحمي الجسم على المستوى الخلوي، هذه المواد الطبيعية تحارب الجذور الحرة، التي قد تُلحق الضرر بالخلايا وتُسبب السرطان على المدى الطويل، وتشتهر هذه المركبات بخفض الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

الطماطم

الطماطم من أسهل الأطعمة التي يُمكن إضافتها إلى وجباتك اليومية، ولحسن الحظ أنها من أكثرها فعالية في مكافحة السرطان، وسلاحها المُفضّل هو الليكوبين، وهو مُضاد أكسدة طبيعي ثبتت فعاليته في تقليل خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة.

من المثير للاهتمام أن طهي الطماطم يُعزز امتصاص الجسم لليكوبين، لذا، فإن تحميصها، أو إضافتها إلى الحساء، أو طهيها لفترة وجيزة على الشواية ليس لذيذًا فحسب، بل مُغذي أيضًا.

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