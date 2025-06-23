تقوي القلب وتمنع السرطان.. نوع فاكهة تقلل الكوليسترول الضار

كتبت- أسماء مرسي:

العنب، فاكهة صيفية منعشة وكنز من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم، لكن، هل تعلم كيف يؤثر على الكوليسترول، صحة القلب، ومكافحة السرطان؟

العنب والكوليسترول

يُسهم العنب بفاعلية في خفض الكوليسترول الضار، بفضل محتواه الغني بالألياف القابلة للذوبان، التي تعمل في الجهاز الهضمي على الارتباط بالكوليسترول ومنع امتصاصه في مجرى الدم، ما يساعد الجسم على التخلص منه، ما يُسهم أيضًا في إبطاء امتصاص الدهون، ما يعود بالنفع على مستويات الكوليسترول الكلية.

العنب ومحاربة السرطان

العنب غني بـ مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالخلايا، والتي تزيد خطر الإصابة بالسرطان.

من أبرز هذه المضادات هو الريسفيراترول، المعروف بخصائصه في تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية، كما يحتوي على مزيج فعال من مضادات الأكسدة الأخرى مثل الكاتيكين، الكيرسيتين، والأنثوسيانين، التي تعمل معا لتقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الجسم من الأمراض السرطانية.

العنب وصحة القلب

يعزز استهلاكه أيضا صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساعد على منع تصلب الشرايين والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، فضلا عن، الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وخفض ضغط الدم، وهو عامل أساسي في الحفاظ على صحة القلب، وفقا لموقعي "health"، و"clevelandclinic".

فوائد أخرى للعنب

خفض مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة البشرة، بفضل مضادات الأكسدة.

دعم صحة الدماغ ووظائفه.

تقوية الجهاز المناعي.

تعزيز النوم بشكل أفضل.

ترطيب الجسم.

المساعدة في إنقاص الوزن.

تحسين صحة العظام.

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