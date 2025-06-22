احذر.. الإفراط في تناول هذه المشروبات يصيبك بالزهايمر

كتبت- شيماء مرسي

قد لا تبدو بعض المشروبات ضارة في البداية، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تضعف تدريجيا مرونة الدماغ وتسبب الإصابة بمرض الزهايمر وفقدان الذاكرة والتدهور البطيء وغير المرئي للعقل.

وإليك في السطور التالية المشروبات التي تسبب الإصابة بالزهايمر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مشروبات الصودا الدايت

غالبا ما ينظر إلى مشروبات الصودا الدايت على أنها خيار مناسب لأولئك الذين يتجنبون السكر.

كما أن هذه المشروبات يتم تسويقها على أنها بديل صحي للمشروبات السكرية وتساعد على التحكم في سكر الدم والوزن.

ولكن الأشخاص الذين يشربون مشروب واحد على الأقل محلى صناعيا يوميا يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والزهايمر.

القهوة المحملة بالسكر

قد يحتوي كوب واحد من هذه القهوة الشهيرة على ما يصل إلى 60 جرام من السكر أي أكثر من ضعف الحد اليومي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

حليب خالي الدسم

لطالما اعتبر الحليب الخالي من الدسم مشروب قليل الدسم ومفيد لصحة القلب، ويسوق غالبا على أنه الخيار الأمثل لمن يهتمون بمستويات الكوليسترول أو السعرات الحرارية.

ولكن، عندما تزال الدهون من الحليب، تزال معها أيضا فيتامينات أساسية قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامينات A، D، E، و K.

وهذه الفيتامينات حيوية بشكل خاص لحماية الدماغ ووظائفه.

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