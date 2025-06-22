"يرميه البعض".. جزء في الدجاج يتحكم في السكر ويعزز القلب

"يرميه البعض".. جزء في الدجاج يتحكم في السكر ويعزز

كتبت- شيماء مرسي

يعتبر البعض أقدام الدجاج لا تصلح للاستهلاك، ويتخلصون منها برميها في القمامة، ولكن ما لا يدركونه هو أنها كنز غذائي غني بالعديد من الفوائد الصحية.

القيمة الغذائية لـ أقدام الدجاج

السعرات الحرارية: ١٥٠

البروتين: ١٤ جرام

الدهون: ١٠ جرام

الكربوهيدرات: 14 جرام

الكالسيوم: ٥٪ من القيمة اليومية

الفوسفور: ٥٪ من القيمة اليومية

فيتامين أ: ٢٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليك (فيتامين ب٩): ١٥٪ من القيمة اليومية

يشكل الكولاجين حوالي ٧٠٪ من إجمالي محتوى البروتين، وهو بروتين هيكلي يعطي شكلا وقوة ومقاومة للبشرة والعضلات والعظام

كما تعد أقدام الدجاج أيضا مصدر لحمض الفوليك (فيتامين ب٩)، الذي يسهم في تخليق الحمض النووي (DNA) ومنع التشوهات الخلقية، وفقا لموقع "هيلث لاين".

الفوائد الصحية

صحة البشرة

تناول الكولاجين قد يحسن ترطيب البشرة وخشونتها ومرونتها، وكثافتها والتئام الجروح وشيخوخة الجلد وزيادة مستويات حمض الهيالورونيك ومنع شيخوخة الجلد.

تخفيف آلام المفاصل

يخفف الكولاجين الموجود في أقدام الدجاج آلام المفاصل ويحفز تجديد الأنسجة لتقليل أعراض هشاشة العظام.

منع فقدان العظام

قد يحسن تناول الكولاجين تكوين العظام وكثافتها لدى النساء بعد انقطاع الطمث ويزيد من كثافة المعادن في العظام.

فوائد أخرى

ضبط سكر الدم

البروتينات الموجودة في أقدام الدجاج قد تسهم في تحسين مستويات سكر الدم عن طريق تحفيز الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهو هرمون ينشط إنتاج الأنسولين.

تعزيز صحة القلب

يعد الكولاجين مكونا حيويا للشرايين والأوردة، إلى جانب الإيلاستين الضروري للوقاية من أمراض القلب.

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