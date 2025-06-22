ماذا يحدث للقلب والدماغ عند تناول بيضة يوميا؟.. لن تتوقع

ماذا يحدث للقلب والدماغ عند تناول بيضة يوميا؟.. لن

البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهو مصدر جيد للبروتين وغني بالفيتامينات والدهون الصحية، ويمكنك تناوله مسلوقًا أو مخفوقًا أو مقليًا، لكن ما فوائد تناول بيضة يوميا؟.

يعزز صحة القلب

على عكس المخاوف السابقة، فإن تناول البيض باعتدال لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى معظم الناس، فلا يزيد تناول بيضة واحدة يوميًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي نوع آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تناولت دراسة مُحكمة نُشرت عام 2022 العلاقة بين استهلاك البيض، والمؤشرات الأيضية، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت أن الأشخاص الذين تناولوا كمية معتدلة من البيض كانت لديهم مستويات أعلى من بروتين في دمائهم يُسمى أبوليبوبروتين A1، وهو أحد مكونات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والمعروف أيضًا باسم "البروتين الدهني الجيد". وكان لدى هؤلاء الأفراد، على وجه الخصوص، جزيئات HDL أكبر في دمائهم، ما يساعد على إزالة الكوليسترول من الأوعية الدموية، وبالتالي الحماية من الانسدادات التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعزز وظائف المخ

البيض من أفضل مصادر الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، يدعم الكولين الذاكرة والمزاج والوظائف الإدراكية، وتناول كمية كافية من الكولين قد يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن، إذ تحتوي بيضة واحدة على حوالي 147 ملج من الكولين.

تحسين صحة العين

يحتوي البيض على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

ويسهم تناول البيض بانتظام في تحسين صحة العين، خاصةً لدى كبار السن.

عظام أقوى

البيض مصدر طبيعي لفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم لصحة العظام، تناول كمية كافية من فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والسقوط والكسور.

شعر وبشرة صحية

يحتوي البيض على البيوتين وفيتامينات ب الأخرى التي تعزز صحة الشعر والبشرة والأظافر، قد يؤدي نقص البيوتين إلى تساقط الشعر، والبيض وسيلة سهلة لزيادة تناوله.

قوة العضلات وإصلاحها

يساعد البروتين عالي الجودة الموجود في البيض على الحفاظ على العضلات وتعافيها، خاصةً لمن يهتمون باللياقة البدنية، يُعد البيض مصدرًا اقتصاديًا للبروتين، تذكر أن البروتينات هي اللبنة الأساسية لجسم الإنسان.

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