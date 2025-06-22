5 عادات يومية تدمر الدماغ سرا.. توقف عنها فورا

الحفاظ على صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية لصحتك، ولكن هل تعلم أن بعض عاداتك اليومية قد تلحق الضرر بصحتك العقلية؟ نعم، بعض العادات اليومية، التي يظنها معظمنا غير ضارة، تدمر الدماغ، فقد تؤدي إلى فقدان الذاكرة، وتدهور الإدراك، وحتى الأمراض العصبية.

عدم ممارسة الرياضة

التخلي عن ممارسة الرياضة أسوأ فكرة، صحيح أن ممارسة الرياضة تتطلب جهدًا وعزيمة وتفانيًا، لكن الرياضة ليست مفيدة لصحتك البدنية فحسب، بل لصحتك النفسية أيضًا، فالنشاط البدني المنتظم يزيد من إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو بروتين يحسن الذاكرة ويدعم تكوين مشابك عصبية جديدة، ويحسن التعلم، وبدونه، يعرض دماغك لخطر الضمور، وتقلص مناطق حيوية فيه مع مرور الوقت، احرص على المشي السريع لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا لتحسين صحة دماغك، حسب تايمز أوف إنديا.

عدم الحصول على قسط كاف

من النوممشاهدة مسلسلك المفضل بشراهة أو تصفح منصات التواصل الاجتماعي بلا وعي ليلًا، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يعد مؤشرا خطيرا.

النوم الجيد

لا غنى عنه لصحة الدماغ، خلال هذه الفترة، يشكل دماغك مسارات أساسية للتعلم والذاكرة، يُضعف الحرمان المزمن من النوم التركيز وسرعة رد الفعل، كما يرتبط الحرمان من النوم باضطرابات عصبية مثل الزهايمر، احرص على النوم من 8 إلى 9 ساعات كل ليلة لصحة أفضل.

تناول الأطعمة التي تسبب الالتهاب

نعلم أن تناول البطاطس المقلية أو برجر الجبن أمر مغر للغاية، لكن حان الوقت للتفكير فيما إذا كانت هذه الأطعمة تُفيد صحتك أكثر من مجرد مذاقها، ما تأكله يؤثر مباشرةً على دماغك.

الأطعمة المقلية والمصنعة

غنية بالسكريات والدهون غير الصحية، وهي تُسبب التهابًا مزمنًا، يرتبط بفقدان الذاكرة، وتقلبات المزاج، والارتباك، والاكتئاب، كما تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بالأمراض العصبية، بدلًا من ذلك، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا، يمكنك تجربة النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الكثير من الخضراوات والفواكه والفاصوليا والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية والزيت البكر.

قضاء وقت طويل في المنزل

لا بأس من الكسل أحيانًا، مع ذلك، فإن قضاء وقت طويل في المنزل قد يؤثر سلبًا على دماغك وصحتك العامة، فالبقاء في الداخل يحد من التعرض لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى نقص فيتامين د.

15 دقيقة فقط من ضوء الشمس يوميًا كفيلة بتحسين مزاجك وحماية عقلك، كما أن البقاء في الداخل لفترة طويلة قد يُسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية ويُخفض مستويات السيروتونين، ما قد يُسبب الاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب واضطرابات المزاج.

الإجهاد المزمن

يدمر التوتر المزمن الدماغ بصمت، جميعنا نتعرض للتوتر من حين لآخر، خلال هذه الفترة، يُفرز الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم "هرمون التوتر"، في حين أن التوتر العرضي لا يسبب الكثير من الضيق، إلا أن التوتر المزمن قد يغرق جسمك بهرمون الكورتيزول، ما يضعف الذاكرة والانتباه والوظائف الإدراكية.

كما أنه مرتبط بالأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض باركنسون، يمكنك التحكم في التوتر من خلال ممارسات اليقظة الذهنية مثل اليوجا والتنفس العميق أو العلاج الطبيعي.

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