تحذير للنساء.. العقم مؤشر لحالة صحية خطيرة

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من كوبنهاغن عن عن وجود علاقة وثيقة بين العقم لدى النساء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من العقم قد يكن أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من حياتهن، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 3.5 مليون امرأة، بينهم نحو 179 ألف حالة عقم.

وكشف النتائج عن ارتفاع ملحوظ في المخاطر الصحية لدى النساء المصابات بالعقم، حيث تبين أن هذه الفئة أكثر عرضة بنسبة 17% للإصابة بأمراض القلب، و16% للسكتات الدماغية، و14% لمختلف الأمراض القلبية الوعائية.

والمثير للقلق أن الخطر يتضاعف بين الشابات تحت سن الأربعين واللائي خضعن لعلاجات الخصوبة.

وهذه النتائج تكون علامة تحذيرية على أن العقم إنذار مبكر لمشكلات القلب المحتملة.

وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام فرص جديدة للوقاية المبكرة، خاصة أن الكشف المسبق عن هذه المخاطر يسمح للأطباء بمراقبة الحالات المعرضة للخطر عن كثب واتخاذ إجراءات وقائية في وقت مبكر.

وأظهرت النتائج أن النساء اللائي خضعن لهذه العلاجات كن أكثر عرضة بنسبة 18% للمشاكل القلبية. وهذا الجانب بالتحديد يحتاج إلى مزيد من البحث لفهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذه العلاقة.

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