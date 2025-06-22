هؤلاء الفئات تتأثر بالحرارة أكثر من غيرها

يعاني البعض أكثر من غيرهم من عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، وتتأثر هذه الحالات بعدة عوامل.

تكشف دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا عن تباين مثير للاهتمام في قدرة الرجال والنساء على تحمل درجات الحرارة المرتفعة. فبينما يتمتع الشباب من الجنسين بقدرة متساوية على التأقلم مع الحر الشديد، تظهر الدراسة أن قدرة النساء على تحمل الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بعد سن معينة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا عن الإختلاف في قدرة الرجال والنساء على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

فبينما يتمتع الشباب من الجنسين بقدرة متساوية على التأقلم مع الحر الشديد، تظهر الدراسة أن قدرة النساء على تحمل الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بعد سن معينة.

ويتمتع البشر بالقدرة على تحمل درجات الحرارة والرطوبة العالية لفترات قصيرة بفضل آلية التعرق الفعالة التي تعمل على تبريد الجسم، ولكن عندما تمنع البيئة شديدة الحرارة والرطوبة المرتفعة تبخر العرق، تبدأ درجة حرارة الجسم الداخلية في الارتفاع. يختلف خطر الإصابة بضربة الشمس في هذه الحالة من شخص لآخر.

وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين الرجال والنساء الشباب في القدرة على أداء المهام اليومية الأساسية في الحر، لكن الفروق بين الجنسين تصبح عاملا مؤثرا مع بلوغ مرحلة منتصف العمر وما بعده.

وتظهر النساء في الفئة العمرية من 40 إلى 64 عاما نفس درجة الحساسية للحرارة التي يُظهرها الرجال فوق 65 عاما، بينما يرتفع خطر التعرض لعواقب خطيرة بسبب ارتفاع الحرارة بشكل أكبر لدى النساء فوق سن 65 عاما".

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