هل الجهد البدني يحرق السعرات الحرارية؟ طبيبة تجيب

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا أوستينوفا عن اعتقاد شائع بخصوص حرق السعرات الحرارية أثناء العمل الذهني.

ويتساءل الكثيرون ما إذا كان الجهد العقلي المكثف يستهلك بالفعل كمية كبيرة من الطاقة.

وقالت: "هناك اعتقاد شائع بأن الدماغ يستهلك كميات هائلة من الطاقة، وبالتالي يحرق الكثير من السعرات الحرارية، وبناءً على هذا، يظن البعض أن الأشخاص الذين يمارسون عملًا ذهنيًا مكثفًا باستمرار يجب أن يكونوا نحيفين".

وأضافت: "حتى أثناء العمل الذهني المكثف، يحرق الدماغ 25 سعرة حرارية إضافية في الساعة، وعندما يجلس الشخص ويعمل على جهاز كمبيوتر أو يقرأ كتابا، يفقد الجسم في الساعة 50-75 سعرة حرارية فقط. لذلك، حتى لو كان الشخص منخرطا بشدة في العمل الذهني، فإنه يحرق 100 سعرة حرارية كحد أقصى"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وتابعت: "النشاط البدني يحرق الشخص حوالي 250 سعرة حرارية في الساعة عند المشي السريع بسرعة 5 كيلومترات في الساعة، أما في حالة الرقص السريع أو التزلج النشط، فيمكن حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في الساعة".

وأوضحت: "لا شك أن أكبر خسارة للسعرات الحرارية تحدث مع النشاط البدني العالي، وليس مع النشاط الذهني".

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