5 أطعمة تحمي الجسم من الجفاف.. أبرزها البطيخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم أمرا بالغ الأهمية.

ولحسن الحظ، يوجد العديدة من الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مما يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم وإمداده بالإلكتروليتات الأساسية لمحاربة الجفاف.

وكشف موقع "سوري لايف" الأطعمة التي تحمي الجسم من الجفاف خلال الصيف.

البطيخ والخيار

من أفضل الأطعمة للترطيب في طقس دافئ، حيث يحتويان على حوالي 92% و95% من الماء على التوالي.

أن تناول المشروبات الساخنة يساعد على تبريد الجسم، بزيادة إفراز العرق.

وتتضمن قائمة الفواكه الغنية بالماء: الفراولة، والتي يشكل الماء نسبة 91% منها، والبرتقال 88%، وفقا لموقع "سوري لايف".

كما ينصح بتناول الشمّام، والتفاح، والخوخ، والعنب، والأناناس، فهي مصادر جيدة أيضاً للماء والعناصر الغذائية الأخرى.

الخضروات

أما الخضروات التي تساعد على الترطيب إلى جانب الخيار، فهي الطماطم، والكوسا، والفلفل، والكرفس، والخس.

من ناحية أخرى، يعتبر اللبن، والجبنة القريش، وماء جوز الهند، من أفضل مصادر الترطيب، نظراً للتركيبة الغذائية التي توفرها، إلى جانب المحتوى من الماء.

وينصح خبراء التغذية بتقليل تناول الأطعمة المقلية خلال الصيف، لأنها تساهم في زيادة جفاف الجسم، وتجنب الإفراط في شرب القهوة وغيرها من مصادر الكافيين.

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