تأخر الإنجاب.. 5 أطعمة تهدد صحة الحيوانات المنوية

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر بالسلب على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وهو أمر قد يسبب مشكلات في الخصوبة، لذا يجب الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يمكن لتناول خمسة أطعمة أن يؤثر بالسلب على صحة الحيوانات المنوية، وتتمثل في:

الوجبات السريعة

تسبب الوجبات السريعة انخفاض تركيز الحيوانات المنوية وضعف حركتها عند تناولها.

فول الصويا

الإفراط في تناول فول الصويا، يؤثر على عدد الحيوانات المنوية، لاحتوائه على الإيزوفلافون، وهو عبارة عن نوع من الإستروجين النباتي، مثل الإستروجينات التي ينتجها جسم المرأة.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل الدهون المتحولة والمواد الحافظة والصوديوم، تؤثر على عملية تكوين الحيوانات المنوية، ما يسبب انخفاض الخصوبة لدى الرجال.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم، قد تخفض هرمون الذكورة لدى الرجال، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

الأسماك عالية الزئبق

التونة وسمك أبو سيف، تحتوي على مستويات مرتفعة من معدن الزئبق، الذي يتسبب في تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية، ما يؤثر على عددها.

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