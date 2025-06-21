يحارب أمراض القلب.. مشروب يقي من الجلطات والسكري

كتبت- شيماء مرسي

الشاي مشروب شهير يحمل في طياته مجموعة فريدة من الخصائص التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وكشف موقع "webmd" تأثير تناول الشاي على الجلطات والسكري.

الشاي والجلطات

يحتوي الشاي على مركبات البوليفينول والفلافونويد، مما يسهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

كما أن الشاي غني بمركب الكاتيكين الذي يسهم في الوقاية من الإصابة بجلطات الدم وتحسين الدورة الدموية.

الشاي والسكري

تناول الشاي بانتظام يمكن أن يسهم في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل كمية السكر الموجودة في الدم.

فوائد أخرى لـ الشاي

-الوقاية من السرطان.

-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

-تقوية المناعة.

-التحكم في الوزن.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي.

-انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

-التركيز واليقظة.

-خفض الكوليسترول.

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