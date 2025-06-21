تضر بالكبد في صمت.. 5 أطعمة عليك حذفها من نظامك فورا

كتب- أحمد الضبع:

رغم أن الكبد يعد جهاز التنقية الأول في جسم الإنسان، فإننا قد نثقل عليه دون أن ندري، من خلال أطعمة يومية نظنها صحية، لكنها في الحقيقة تحمل آثارا سلبية عليه.

بحسب تقرير نشره موقع "هيلث سايت" الطبي، فإن هناك 5 فئات غذائية رئيسية تضر بصحة الكبد وتزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مثل الكبد الدهني غير الكحولي والتهابات الكبد، وقد تصل آثارها إلى إضعاف قدرة الكبد على التخلص من السموم.

1- حبوب الإفطار المحلاة

رغم أنها تسوق كمصدر سريع للطاقة، فإن كثيرا من حبوب الإفطار غنية بالسكر المضاف، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وينصح باستبدالها بالفواكه الكاملة أو الشوفان.

2- اللحوم المصنعة

مثل النقانق واللحوم الباردة، تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة كالنترات، ما قد يؤدي إلى التهابات بالكبد، بينما الخيار الأفضل بروتينات خفيفة مثل الدجاج المشوي أو التوفو.

3- الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض ترفع نسبة السكر والأنسولين في الجسم، مما يرهق الكبد، وينصح بالتحول إلى الحبوب الكاملة كالأرز البني وخبز القمح الكامل.

4- الوجبات الخفيفة المعبأة

رقائق البطاطس والبسكويت والمقرمشات محمّلة بالدهون المضافة والمواد الحافظة، وقد تؤدي إلى التهاب الكبد أو تراكم الدهون، بينما البدائل الصحية تشمل الفشار أو الحمص أو المكسرات النيئة.

5- الزيوت المكررة

الزيوت النباتية مثل الذرة ودوار الشمس تخضع لمعالجة مكثفة، وغنية بـ"أوميجا 6" الذي يفاقم الالتهابات، وتوجد بدائل مثل زيت الزيتون البكر أو زيت بذور الكتان تعد أكثر أمانا للكبد.

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