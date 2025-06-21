احذر هذه العلامات.. أعراض بسيطة قد تكشف إصابتك بسرطان الأمعاء

كتبت- نرمين ضيف الله:

يتجاهل كثيرون أعراضًا بسيطة تظهر على الجسم، ويظنون أنها مؤقتة أو غير مقلقة، لكنها قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بسرطان الأمعاء، أحد أخطر أنواع السرطان وأكثرها شيوعًا.

غالبًا ما يبدأ هذا المرض دون أعراض واضحة، إلا أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية يجب الانتباه لها وعدم إهمالها.

في السطور التالية، يستعرض "مصراوي" أبرز العلامات التي قد تدل على وجود سرطان في القولون أو المستقيم، وذلك وفقًا لما ورد في موقع "مايو كلينك" الطبي.

سرطان الأمعاء، الذي يشمل القولون والمستقيم، قد لا يظهر أعراضًا في مراحله المبكرة. ومع ذلك، هناك علامات تشير إلى وجود المرض وتستدعي استشارة الطبيب.

تغيرات في عادات الأمعاء

من أبرز العلامات المبكرة التي قد تدل على وجود مشكلة في القولون أو المستقيم، هي التغيرات المفاجئة في نمط التبرز.

قد تشمل هذه التغيرات الإسهال أو الإمساك المستمر، اختلاف شكل أو حجم البراز، أو الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء تمامًا، استمرار هذه الأعراض لأيام يستدعي استشارة طبية عاجلة.

نزيف المستقيم أو وجود دم في البراز

ظهور الدم في البراز من العلامات التحذيرية الخطيرة، سواء كان الدم أحمر فاتحًا أو داكنًا، وفي بعض الأحيان، لا يكون النزيف مرئيًا للعين ويُكتشف فقط من خلال اختبارات معملية، هذه العلامة قد تشير إلى وجود نزيف داخلي يستلزم التدخل الطبي السريع والتشخيص الدقيق.

ألم أو انتفاخ في البطن

الشعور المستمر بألم أو تقلصات في منطقة البطن، أو ملاحظة انتفاخ غير مبرر أو إحساس بالامتلاء بعد الأكل، قد تكون مؤشرات على وجود ورم أو اضطراب في القولون.

إذا استمرت هذه الأعراض أو تفاقمت مع الوقت، يجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات اللازمة.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا لاحظت فقدانًا ملحوظًا في الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة رياضة زائدة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض خفي مثل سرطان الأمعاء.

هذا العرض يستدعي الانتباه، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى كالتعب أو مشاكل الهضم، ويجب التوجه للفحص فورًا.

تعب وضعف عام

الإحساس بالتعب المتكرر والضعف العام من دون سبب واضح قد يكون ناتجًا عن فقر دم بسبب نزيف داخلي مزمن، وهو ما قد يحدث نتيجة أورام سرطانية في الأمعاء.

هذا الشعور لا يجب تجاهله، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى كفقدان الشهية أو شحوب الوجه.

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