طعام شائع يرفع السكر والكوليسترول من غير ما تحس

كتبت- نرمين ضيف الله:

المعجنات من الأطعمة المفضلة للكثيرين، خاصة في وجبة الإفطار، لكن تناولها بشكل يومي يؤثر سلبًا على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" تأثير المعجنات على السكر والكوليسترول عند تناوله بشكل يومي كل صباح وفقا لموقع "medicalnewstoday".

تأثير المعجنات على مستويات السكر في الدم

المعجنات مثل الكرواسون والدونات، تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

هذا الارتفاع يتبعه انخفاض حاد، مما يسبب شعورًا بالتعب والجوع بعد فترة قصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المعجنات إلى الألياف والبروتينات التي تساعد في استقرار مستويات السكر.

لذلك، ينصح بتجنب تناولها بشكل يومي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

تأثير المعجنات على مستويات الكوليسترول

تحتوي المعجنات على الدهون المشبعة والمتحولة، التي تساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل الكوليسترول الجيد (HDL).

وهذا التوازن غير الصحي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر المعجنات من الأطعمة المعالجة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، مما يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول.

اقرأ أيضا:

6 علامات "خفية" تظهر في الثلاثينات تدل على الإصابة بالسكري

يسبب الوفاة.. احذر هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في غرفة مظلمة تماماً

لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا

"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق