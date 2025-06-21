3 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان وتدمر القولون

كتب- أحمد الضبع

يحذر خبراء تغذية وصحة من بعض الأطعمة الشائعة التي ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

وفقًا لموقعي Mayo Clinic وAmerican Cancer Society، هناك 3 مواد غذائية قد نزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وينصح الخبراء بالابتعاد عنها فورا:

1- اللحوم المصنعة

صنفت وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC) اللحوم المصنعة كمسرطنة للبشر (المجموعة 1)، بينما وضعت اللحوم الحمراء ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة (المجموعة 2A)، خصوصا فيما يتعلق بسرطان القولون والمستقيم.

ويرجع ذلك إلى أن الطهي على درجات حرارة عالية كالشيّ أو القلي ينتج مركبات ضارة مثل الهتروسيلينيك آمينات (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، ما يزيد من التأثير المسرطن.

واللحوم المصنعة هي اللحوم التي حُوِلت بالتمليح أو المعالجة أو التخمير أو التدخين أو غيرها من العمليات لتحسين نكهتها أو حفظها.

وتحتوي معظم اللحوم المصنعة على لحم الخنزير أو لحم البقر، ولكنها قد تحتوي أيضًا على أنواع أخرى من اللحوم الحمراء، أو الدواجن، أو الأحشاء، أو مشتقات اللحوم مثل الدم.

وتشمل أمثلة اللحوم المصنعة الهوت دوج (فرانكفورتر)، ولحم الخنزير، والنقانق، ولحم البقر المملح، والبيلتونج أو لحم البقر المجفف، بالإضافة إلى اللحوم المعلبة والمستحضرات والصلصات القائمة على اللحوم.

2- الأطعمة شديدة المعالجة

وتشمل هذه الفئة الأطعمة المعبأة الجاهزة، مثل الوجبات السريعة، والحلويات المغلفة، والمقرمشات.

وتشير مراجعات بحثية منشورة في PubMed وبيانات منظمة IARC إلى أن استهلاك نسبة مرتفعة من هذه الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، مثل القولون والثدي.

وغالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، الدهون المشبعة، والمواد الحافظة التي تساهم في الالتهاب المزمن والسمنة، وهما عاملان خطران في نشوء السرطان.

3- السكريات المضافة

المشروبات المحلاة صناعيًا مثل المياه الغازية، والعصائر الصناعية، ومشروبات الطاقة، من المصادر الرئيسية للسكريات المضافة.

ووفقًا لتقرير منشور على موقع Mayo Clinic، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، خاصة الثدي والقولون، كما تسهم هذه السكريات في مقاومة الإنسولين وزيادة الوزن، وهما عاملان مرتبطان أيضًا بزيادة خطر الإصابة.

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