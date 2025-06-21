5 أطعمة تنقي الدم من السموم وتحارب أمراض الكبد والكلي

كتب- أحمد الضبع:

يلعب الدم دورا محوريا في نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم، والتخلص من الفضلات والسموم، ولأن الجسم يتعرض يوميا لعوامل بيئية ملوثة وأطعمة مصنعة، فإن دعمه بأطعمة تساعد على تنقية الدم أصبح ضرورة صحية.

ووفقا لموقع Cleveland Clinic المعني بالتغذية والصحة العامة والأمراض المزمنة، فإن النظام الغذائي له تأثير مباشر على جودة الدم وصحة الكبد والكلى، وهما العضوان الأساسيان في عملية التخلص من السموم.

وفيما يلي بعض الأطعمة النباتية تمتلك خصائص طبيعية تساعد في تنقية الدم وتحسين كفاءة عمل هذه الأعضاء الحيوية، بحسب موقع Healthline المتخصص في التغذية والعادات الصحية.

1- البنجر

يعتبر البنجر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لا سيما مادة "البيتالين" التي تمنحه لونه الأحمر المميز، كما أنه يدعم صحة الكبد ويعزز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم.

2- الكزبرة

تعرف الكزبرة بقدرتها على المساعدة في طرد المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص من الدم، إلى جانب احتوائها على مركبات تساعد في ربط هذه السموم وتسهيل إخراجها عن طريق البول.

3- الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، التي تدعم إنتاج "الجلوتاثيون"، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة التي يصنعها الكبد، ويعمل كمضاد قوي للبكتيريا ويساعد في تنظيف مجرى الدم.

4- الخضروات الورقية الداكنة

كالسبانخ والجرجير والبقدونس، حيث تحتوي على نسب عالية من الكلوروفيل، الذي يساعد في إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الدم، كما تحفز هذه الخضراوات نشاط الكبد في تنظيف الجسم.

5- التفاح

يحتوي التفاح على ألياف البكتين التي ترتبط بالسموم والمعادن الثقيلة في الجهاز الهضمي وتمنع امتصاصها إلى الدم، كما يعزز التفاح حركة الأمعاء، ما يسهم في التخلص من الفضلات بشكل طبيعي.

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