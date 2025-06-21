لماذا يرتفع مستوى السكر في الدم بالرغم من تناول الأنسولين؟.. اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

بالنسبة لمرضى السكري، يعد الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي أمرا بالغ الأهمية، ومع ذلك، قد يواجه بعضهم ارتفاع في مستويات سكر الدم حتى مع تناول الأنسولين.

ويوجد عدة عوامل التي تسهم في هذه المشكلة، لذا، من الضروري الانتباه إلى جرعة الأنسولين التي تتناولها.

وكشف موقع "تايمز ناو نيوز" عن 5 أشياء تسبب ارتفاع مستويات السكر بالرغم من تناول الأنسولين.

النظام الغذائي

يؤدي النظام الغذائي دورًا أساسيا في إدارة مرض السكري، فالنظام الغذائي الصحي يحافظ على مستوى السكر في الدم ضمن نطاق آمن، وهو من أهم الطرق لمساعدتك على إنقاص الوزن.,

ومن الأفضل الامتناع عن تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة المليئة بالسعرات الحرارية، وإعداد خطة وجبات تناسب نمط الحياة والتي تتضمن دمج الفواكه والخضروات الصديقة لمرضى السكري، والحبوب الكاملة، والمكسرات، واللحوم البيضاء، والأسماك.

إهمال ممارسة التمارين الرياضية

سواء كنت مصابا بداء السكري أم لا، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن عمل الأنسولين وإزالة السكر أو الجلوكوز من الدم.

ولكن قلة التمارين الرياضية تزيد الوزن، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي تصبح حقن الأنسولين غير فعالة.

لذا ينصح الأطباء بممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة معظم الأيام.

التوتر والقلق

التوتر يمنع الجسم من إفراز الأنسولين، مما يسمح بتراكم الجلوكوز في الدم، لذا، إذا كنت تعاني من التوتر لفترة طويلة، فسيستمر ارتفاع مستويات السكر في الدم بالرغم من تناول جرعات الأنسولين في المواعيد المحددة.

بدء دواء جديد

تناول بعض الأدوية الجديدة التي تصرف بوصفة طبية قد يسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

وبعض هذه الأدوية، مثل الستيرويدات، وأدوية القلق، والاكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وغيرها من اضطرابات الصحة النفسية، وحبوب منع الحمل، وحاصرات بيتا، ومدرات البول، والستاتينات، ومزيلات الاحتقان، وأقراص فيتامين ب قد ترفع مستوى السكر في الدم.

ضعف المناعة

عندما تصاب بمرض ما ويضعف مناعتك، قد يصبح جسمك أكثر مقاومة للأنسولين، هذا يعني أن الأنسولين الذي تتناوله لا يعمل بفعالية كما ينبغي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.

وفي هذه الحالات، قد يرى الأطباء ضرورة لزيادة جرعة الأنسولين للمساعدة في التحكم بمستويات السكر.

لذلك، من المهم فحص مستوى الجلوكوز والكيتونات في الدم بانتظام وعدم التوقف عن تناول الأنسولين حتى عندما تكون مريضا.

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