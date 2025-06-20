تتجاهلها النساء بسهولة.. 5 أعراض خفية لنوع سرطان مميت

كتب – سيد متولي

سرطان الثدي حالة تتشكل فيها خلايا خبيثة سرطانية في أنسجة الثدي، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء عالميا، ونادرا ما يصيب الرجال، وإذا اكتشف مبكرا، يمكن علاجه تماما، ويعيش معظم الناجيات منه حياة صحية وكاملةً.

وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، قد تكون الأعراض خفيفة في البداية، وعادةً ما تكون غير ملحوظة، ولكن من المهمّ توخي الحذر، خاصةً إذا كان أحد أقاربكِ قد أُصيب بسرطان الثدي (مثل الأخت، الأم، الخالة، إلخ)، إليكِ خمسة أعراض مبكرة لسرطان الثدي لا ينبغي إغفالها.

تغيرات في الجلد حول الثدي

من العلامات الخفية لسرطان الثدي تغير في ملمس جلد الثدي، والذي قد يبدو كالتغضّن أو التجعد، يوصف أحيانا بأنه يشبه قشرة البرتقالة، تحدث هذه التغيرات عندما تسد الخلايا السرطانية الأوعية اللمفاوية تحت الجلد، ما يسبب تورما وسماكة.

قد يبدو الجلد مشدودًا أو خشنًا أو به خدوش صغيرة، ولأن هذه التغيرات قد تُفهم خطأ على أنها أمراض جلدية مثل الأكزيما، فغالبًا ما يتم تجاهلها.

تغيرات غير مبررة في الحلمة

تغيرات الحلمة من الأعراض المبكرة الأخرى التي تغفل عنها الكثيرات، تشمل هذه التغيرات انقلاب الحلمة المفاجئ (حيث تسحب الحلمة إلى الداخل بدلاً من أن تشير إلى الخارج)، أو انكماش الحلمة، أو إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

قد تكون الإفرازات شفافة أو دموية أو تظهر دون ضغط، وعادةً ما تحدث في ثدي واحد فقط، مع أن بعض تغيرات الحلمة قد تكون غير ضارة، إلا أنه لا ينبغي تجاهل التغيرات المفاجئة أو إفرازات الحلمة المستمرة، لأنها قد تشير إلى سرطان الثدي.

تورم أو كتل في منطقة تحت الإبطين

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى الغدد الليمفاوية القريبة قبل ظهور أي كتلة في الثدي نفسه، قد يكون التورم أو التكتلات تحت الإبط أو بالقرب من عظمة الترقوة من أولى علامات هذا الانتشار.

قد تبدو هذه الكتل صلبة أو مؤلمة أو غير منتظمة الشكل، ولأنها تقع خارج الثدي، فقد يتم التغاضي عنها بسهولة أو الخلط بينها وبين تضخم الغدد الليمفاوية بسبب العدوى.

التعب المزمن

التعب عرض شائع في الحياة اليومية، وعادة ما يغفل عنه، ومع ذلك، فإن التعب المزمن المستمر (وليس التعب اليومي) الذي لا يتحسن بالراحة، قد يكون علامة مبكرة على سرطان الثدي، ويحدث هذا لأن الجسم يستهلك طاقة كبيرة في مكافحة السرطان والتعامل مع الالتهاب.

إذا كان التعب مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو فقدان الشهية، فمن المهم استشارة الطبيب فورًا.

ألم مستمر في الثدي أو الحلمة

تعاني العديد من النساء من ألم في الثدي مرتبط بدورتهن الشهرية، لذا غالبًا ما يتجاهلن ألم الثدي باعتباره أمرًا طبيعيًا، مع ذلك، يجب فحص الألم الموضعي المستمر في منطقة واحدة من الثدي أو الحلمة، والذي لا يزول ولا يرتبط بالتغيرات الهرمونية.

قد يكون هذا الألم حادا أو حارقا، ولا ينبغي تجاهله، خاصة إذا كان جديدًا أو مختلفًا عن انزعاج الثدي المعتاد، قد يشير الألم المستمر أحيانًا إلى التهاب أو ورم متنام يتطلب عناية طبية.

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