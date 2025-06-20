4 أنواع أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض أنواع الأطعمة أن يضر أكثر مما ينفع، إذ أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض القاتل، وهو السرطان، حال الإفراط في تناوله.

وبحسب موقع هيلث، إليك أربعة أنواع من أطعمة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان، لذا يجب تناولها باعتدال دون إفراط، وهي:

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يساهم في الالتهاب المزمن وارتفاع الأنسولين، وهي حالات مرتبطة بتطور سرطان الثدي والبروستاتا.

اللحوم المصنعة

ترتبط اللحوم المصنعة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، لاحتوائها على مركبات مثل النترات والنتريت والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي تتكون أثناء المعالجة.

الأطعمة المعبأة فائقة المعالجة

الأطعمة المعبأة فائقة المعالجة، مثل النودلز سريعة التحضير، ورقائق البطاطس، والوجبات الجاهزة، تحتوي على نسبة عالية من المواد المضافة والمواد الحافظة والصوديوم والدهون المتحولة، وهي مكونات قد تساهم، إذا زادت عن حدها الأقصى، في الالتهاب واضطراب ميكروبيوم الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

اللحوم الحمراء

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، خاصة المشوية أو المطبوخة على الفحم، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والبنكرياس، إذ ينتج الطهي على درجة حرارة عالية مركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتي قد تلحق الضرر بالحمض النووي.

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