كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم، حالة مزمنة حيث تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وكلاهما قد يكون مميتًا، والخبر السار هو أنه باتباع نظام غذائي سليم وتغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة، يمكننا الحفاظ على ضغط دمنا تحت السيطرة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها والتي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، إلى جانب الأدوية، بحسب تايمز أوف إنديا.

تناول الكيوي يوميًا

تناول حبتين من الكيوي يوميا قبل الإفطار يخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 2.7 ملم زئبق على مدار سبعة أسابيع، الكيوي غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، ما يحسن صحة الأوعية الدموية ويقلل الضغط الزائد على الشرايين، يمكنك تناوله طازجا، أو تحضيره كعصير.

تناول البطيخ

يحتوي البطيخ على حمض أميني يسمى السيترولين، والذي يقوم جسمك بعد ذلك بتحويله إلى أرجينين، يساعد الأرجينين على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز يرخي الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم، مما يخفض ضغط الدم.

يمكن لشرب عصير البطيخ أو تناول شرائح البطيخ الطازجة بانتظام أن يحافظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

أضف الخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي

تعتبر جميع الخضروات الورقية تقريبًا رائعة لارتفاع ضغط الدم (وهي أيضًا منخفضة السعرات الحرارية للغاية) وتحتوي الخضروات الورقية على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن تساعد في موازنة مستويات الصوديوم واسترخاء الأوعية الدموية.

يحتوي السبانخ أيضًا على النترات، التي قد تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين تدفقه، يمكنك الاستمتاع بالخضراوات الورقية المقلية، أو في السلطات.

تناول المكسرات والبذور

كوجبة خفيفة المكسرات والبذور، مثل الفستق والجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين، غنية بالألياف والأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك لاسترخاء الأوعية الدموية.

تناول حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة يوميا قد يساعد على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت، يمكنك إضافتها إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو السلطات للحصول على وجبة مقرمشة وصحية للقلب.

مع ذلك، تحتوي المكسرات أيضًا على سعرات حرارية عالية، لذا تناولها باعتدال.

تناول البنجر

البنجر غني بالنترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك لتوسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

شرب عصير البنجر أو إضافته مطبوخًا إلى وجباتك يعد طريقة طبيعية لدعم ضغط الدم الصحي، يمكنك أيضًا بشر البنجر النيء في السلطات أو تجربة عصير البنجر دون إضافة سكر لعلاج سريع.

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