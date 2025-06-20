تقلل خطر الإصابة بأمراض بالقلب.. 5 أطعمة خارقة تنقذ حياتك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة الحمراء الخارقة، أن تحسن صحة قلبك، إذ أنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ومضادات الالتهاب، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إليك دليلك الشامل للأطعمة الحمراء الخمسة الخارقة التي تقلل خطر الإصابة بأمراض بالقلب.

الطماطم

الطماطم هي الخيار الأمثل للأطعمة الصحية، فهي غنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنح الطماطم لونها الأحمر المميز، ويساعد على خفض الكوليسترول السيئ (LDL)، ومنع تراكم الترسبات، وخفض ضغط الدم، بحسب تايمز أوف إنديا.

البنجر

البنجر من الخضروات الرائعة، وهو غني بالنترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب طبيعي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، هذا يعني انخفاض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وقلبًا سليمًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعد البنجر غنيًا بحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، وهي جميعها عناصر غذائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

التفاح الأحمر

تناول تفاحة يوميًا قد يغنيك عن زيارة طبيب القلب، خاصة إذا كانت حمراء، فالتفاح الأحمر غني بالفلافونويدات، وخاصة الكيرسيتين، الذي يساعد على تقليل الالتهاب ومنع تجلط الدم.

العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر - وخاصة العنب الذي يحتوي على بذور - على نسبة عالية من مادة الريسفيراترول، وهي مركب مرتبط بتحسين وظائف القلب، وتقليل الالتهاب، وحتى مرونة الأوعية الدموية بشكل أفضل، فتناول حبات العنب الأحمر الكاملة يعطيك الألياف وتوازن السكر الطبيعي، كما يساعد الريسفيراترول على حماية البطانة الداخلية للشرايين وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد أسباب أمراض القلب.

الفراولة

الفراولة ليست مجرد فاكهة صيفية مفضلة، بل هي غذاء خارق متكامل لصحة القلب، غنية بفيتامين سي، والبوليفينول، والأنثوسيانين (الأصباغ التي تكسبها اللون الأحمر)، تساعد الفراولة على تقليل الالتهابات، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، وخفض ضغط الدم.

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