صدمة.. صداع ليلي يكشف إصابة سيدة بمرض خطير في الدماغ

كتبت- أسماء مرسي:

ظنت سيدة بريطانية تُدعى كلير لوف، أن الصداع الليلي المتكرر الذي تعاني منه كان مجرد نتيجة للتوتر الشديد وقلة النوم.

لم يكن الصداع شديدا لدرجة تدفعها لتناول مسكنات الألم، ما جعلها تتجاهل الأمر لعدة أشهر.

تشخيص صادم بعد أشهر من الأعراض

بعد ستة أشهر من الاستيقاظ شبه اليومي بسبب الصداع، وإصرار زوجها، زارت البالغة من العمر 41 سنة طبيبها.

في الأسابيع التالية، تغيرت حياتها تماما، كشفت الفحوصات الطبية، وتحديدا فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، عن السبب الحقيقي وراء صداعها الليلي، كانت تعاني من ورم سحائي.

في غضون أيام قليلة من تشخيصها، خضعت "كلير" لعملية جراحية دقيقة وطويلة استمرت 15 ساعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تحديات ما بعد الجراحة

لم تكن الجراحة هي نهاية المطاف، واجهت تحديا جديدا تمثل في تكوّن خراج داخل جمجمتها، ما استدعى هذا إجراء عملية جراحية أخرى لتنظيف الجرح.

عشرة أشهر دون عظم الجبهة: تضحية من أجل العلاج

العدوى الشديدة بدأت تُدمر عظم جمجمتها، وكإجراء علاجي لتحسين فرص الشفاء والسماح بتهوية التجويف بشكل أفضل، اضطرت "كلير" للعيش عشرة أشهر دون عظمة جبهية.

خلال هذه الفترة، كانت جمجمتها مغطاة بطبقة من الجلد فقط في مكان العظم المفقود، ولضمان التعافي ومحاربة العدوى، زارتها الممرضات في منزلها يوميا لتزويدها بجرعات منتظمة من المضادات الحيوية.

ما هو الورم السحائي وتأثيره؟

الورم السحائي هو النوع الأكثر شيوعا من أورام الدماغ، تتشكل هذه الأورام في السحايا، وهي الطبقات النسيجية الخارجية التي تغطي الدماغ.

ما يفسر الصداع الليلي هو أن الاستلقاء يزيد الضغط على الدماغ، خاصة في موقع الورم.

رغم أن الأورام السحائية تنمو ببطء وعادة ما تكون حميدة (لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم)، إلا أنها إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب ضغطا شديدا على الدماغ يؤدي إلى فقدان البصر، تغيرات في الشخصية، فقدان الذاكرة، وحتى الشلل الدائم.

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