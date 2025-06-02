"الكلى تستغيث".. 6 علامات تخبرك بوجود التهاب حاد في هذا العضو

كتبت- أسماء مرسي:

التهابات الكلى، المعروفة طبيا بـ"التهاب الحويضة والكلية"، شكلا من أشكال عدوى المسالك البولية، حيث تنتقل البكتيريا من المثانة لتصل إلى الكليتين.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أسباب وأعراض التهابات الكلى وطرق الوقاية:

الأعراض الشائعة لالتهاب الكلى

عند الإصابة بالتهاب الكلى، تظهر مجموعة من الأعراض التي تستدعي الانتباه، وتشمل:

الحمى والقشعريرة.

ألم في أسفل الظهر أو الجانبين.

ألم عند التبول.

وجود دم في البول.

الحاجة المُلحة والمتكررة للتبول.

أسباب التهابات الكلى

السبب الأبرز لالتهابات الكلى هو العدوى البكتيرية، ورغم ندرتها لدى الأشخاص الأصحاء، إلا أن الفيروسات قد تسببها أيضًا.

من أبرز أنواع البكتيريا المسؤولة عن هذه الالتهابات: الإشريكية القولونية، بروتيوس المعجزة، المعوية، والمكورات العنقودية.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة

الانسداد

أي شيء يمنع تدفق البول بشكل طبيعي من المسالك البولية يسمح للبكتيريا بالنمو والعودة إلى الكليتين، يشمل ذلك حصوات الكلى وتضخم البروستاتا، كما أن الضغط على المثانة أثناء الحمل يزيد من هذا الخطر.

الارتجاع المثاني الحالبي

هذه الحالة تؤدي إلى ارتداد البول من المثانة إلى الحالبين والكليتين.

الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى

مثل مرض السكري، وتناول الأدوية المثبطة للمناعة.

التشريح الفسيولوجي

لدى النساء مجرى البول أقصر، ما يسهّل على البكتيريا الانتقال إلى المثانة والكلى، وبالتالي يزيد من قابليتهن للإصابة.

طرق الوقاية من التهابات الكلى

الحرص على شرب الكثير من السوائل.

تجنب حبس البول، لأنه يساعد على نمو البكتيريا.

الاستحمام بانتظام وتغيير الملابس الداخلية المتعرقة، لمنع دخول البكتيريا إلى جسمك.

إذا شعرت بأعراض التهاب المسالك البولية، من الضروري استشارة الطبيب فورا، علاج العدوى في مراحلها المبكرة يمنع انتشارها إلى الكلى.

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