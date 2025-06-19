5 أطعمة غنية بفيتامين د.. احرص على تناولها

كتبت – أسماء العمدة:

يقول الدكتور سعيد شلبي إن فيتامين د ضروري لصحة العظام، والجهاز المناعي، ووظائف الجسم الأخرى. وعلى الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجاتك.

الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، الماكريل، السردين، والرنجة تُعد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د. وتوفر حصة واحدة من سمك السلمون المطهو كمية كبيرة من الاحتياج اليومي، كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ.

زيت كبد الحوت يُعد مصدرًا ممتازًا ومكثفًا لفيتامين د، ويُستخدم عادة كمُكمل غذائي.

قال الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن صفار البيض يحتوي على كمية جيدة من فيتامين د، على الرغم من أن الكمية تختلف حسب تغذية الدجاجة وتعرضها للشمس. وأضاف أن البيض من الدجاج الذي يُربى في المراعي أو الذي يتلقى علفًا مدعمًا بفيتامين د يحتوي على نسبة أعلى.

وتابع شلبي: “الفطر هو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، حيث ينتجه عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية سواء من الشمس أو من مصادر صناعية. ويمكنك زيادة محتوى الفطر من فيتامين د بتركه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة قصيرة قبل الطهي”.

وأكد أنه نظرًا لقلة المصادر الطبيعية لفيتامين د في الغذاء، يتم تدعيم العديد من المنتجات الغذائية به. ومن هذه المنتجات:

1- الحليب ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن، حيث تُدعَّم العديد من الأنواع بفيتامين د.

2- بدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا، حليب اللوز، وحليب الشوفان، وغالبًا ما تكون مدعمة بفيتامين د.

3- بعض أنواع عصير البرتقال تُدعَّم بفيتامين د.

4- العديد من حبوب الإفطار تحتوي على فيتامين د ضمن قائمة الفيتامينات والمعادن المدعمة.

5- كبد البقر يحتوي على فيتامين د، لكنه ليس بكميات كبيرة مثل الأسماك الدهنية، ومع ذلك، فهو مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

واختتم شلبي حديثه قائلًا: “فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أن تناوله مع مصدر للدهون مثل زيت الزيتون في السلطة أو الأفوكادو يمكن أن يعزز من امتصاصه في الجسم”.

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