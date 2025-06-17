4 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في الصيف

مع حلول فصل الصيف، يجد الكثيرون الفرصة المثالية لإجراء تعديلات بسيطة وذكية على نظامهم الغذائي بهدف إنقاص الوزن.

في هذا الصدد، أشار طبيب التخسيس الدكتور فرانكلين جوزيف، إلى أن يمكن لبعض التغييرات الطفيفة على مدار اليوم أن تقلل مدخول الجسم من السعرات الحرارية بحوالي 500 سعرة حرارية، ما يؤدي إلى تحقيق فرق ملحوظ على الميزان دون الحاجة لتغيير جذري في نمط الحياة.

وجبة الغداء

استبدال الخيارات التقليدية مثل الخبز والمايونيز ببدائل صحية ومُشبعة، يمكنك تجربة الخضروات المشوية والحمص، أو سلطة غنية بالبروتين تحتوي على الفاصوليا، البقوليات، أو الروبيان.

هذه التغييرات البسيطة يمكن أن توفر لك ما يقرب من 300 سعرة حرارية على الفور، مع الحفاظ على شعورك بالشبع، وفقا لموقع "سوري لايف".

المشروبات الصيفية

المشروبات المثلجة وعصائر الفاكهة خيارات منعشة وصحية، لكنها غالبا ما تكون مصادر خفية للسعرات الحرارية الزائدة.

يحذر الدكتور جوزيف من أن كوبًا كبيرًا من العصير المحلى قد يحتوي على 300 إلى 400 سعرة حرارية.

لتجنب ذلك، يوصي بالتحول إلى قهوة سوداء مثلجة مع قليل من الحليب، أو ماء فوار مع شرائح الليمون كبدائل منعشة وخالية من السعرات الحرارية غير الضرورية.

حفلات الشواء والحلويات

تُعرف حفلات الشواء الصيفية بكونها غنية بالسعرات الحرارية، لذا عليك تجنبها تماما.

الوجبات الخفيفة والترطيب

بدلاً من المعجنات أو رقائق البطاطس، اختر لوح بروتين أو حفنة من المكسرات، فهذه الخيارات ليست أقل في السعرات الحرارية فحسب، بل تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

من الضروري أيضا شرب المزيد من الماء خلال أيام الصيف الحارة، فهو يدعم عملية فقدان الدهون ويحافظ على ترطيب جسمك.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية