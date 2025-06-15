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الاستيقاظ في الليل لتناول الطعام علامة على هذا المرض الخطير

10:00 م الأحد 15 يونيو 2025

الاستيقاظ في الليل لتناول الطعام علامة على هذا الم

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كتبت- شيماء مرسي

متلازمة الأكل الليلي هي واحدة من اضطرابات الأكل الشائعة، حيث يتناول الأفراد المصابون بهذا المرض ما لا يقل عن 25% من كمية الطعام اليومية التي يتناولونها في الليل ويستيقظون أثناء الليل لتناول الطعام، ويفعلون ذلك أحيانا عدة مرات في الليلة.

ولهذا السبب، لا يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع مرة أخرى حتى فترة ما بعد الظهر.

وترتبط هذه الحالة ارتباط وثيق بالأرق واضطرابات الساعة البيولوجية وغالبا ما ترتبط بحالات صحية عقلية أخرى، مثل الاكتئاب والقلق، وفقا لموقع "هيلث".

كما إن اضطراب الأكل هذا يتشارك في بعض الخصائص مع اضطرابات الأكل الأخرى، مثل اضطراب الشراهة في تناول الطعام.

وتشمل هذه الخصائص الشعور بالذنب فيما يتعلق بسلوكيات الأكل، بالإضافة إلى اتباع أنظمة غذائية متكررة.

ويمكن أن يساعد إجراء اختبار متلازمة الأكل الليلي أو التحدث مع الطبيب على فهم أسباب هذه المتلازمة بشكل أفضل وما إذا كنت تعاني من أعراضها.

الأعراض الجسدية لمتلازمة الأكل الليلي

زيادة الوزن

التعب

مشكلات الجهاز الهضمي

الأعراض العاطفية والسلوكية لمتلازمة الأكل الليلي

اضطراب المزاج

فقدان الشهية العصبي

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