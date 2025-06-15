هذا ما يحدث لضغط الدم عند تناول القهوة.. مفاجأة صادمة

كتب – سيد متولي

يفضل الملايين حول العالم شرب القهوة يوميا، سواء ببداية أو منتصف اليوم أو حتى ليلا، لكن هل تعرف تأثير هذه العادة الشائعة على ضعط الدم؟.

القهوة وضغط الدم

وتؤثر القهوة على مستويات ضغط الدم عند تناولها يوميا، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوياته لدى بعض الأشخاص، مسببا مشكلات صحية خطيرة، بحسب موقع prevention .

ما ارتفاع ضغط الدم؟

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن ارتفاع ضغط الدم حالة تكون فيها قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية مرتفعة باستمرار، وقد تسبب مشكلات خطيرة للقلب والدماغ، كالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية ما لم يتم التعامل معها فورا.

ويمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يرفع مستويات ضغط الدم عند تناولها يوميا بشكل مفرط.

ويمنع الكافيين إنتاج الأدينوزين، وهو جزيء يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بشكل معتاد.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، وشملت أكثر من 18,600 شخص، أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم، ويتناولون كوبين أو أكثر من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميا، تضاعف لديهم خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن هذا الخطر المتزايد لم ينطبق على الأشخاص الذين لديهم مستويات ضغط دم أساسية منخفضة ويتناولون كوبين أو أكثر من القهوة يوميا.

تأثير شرب القهوة يوميا على ضغط الدم

ويمكن لشرب القهوة يوميا أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، حيث يكتسب الجسم بعض القدرة على التحمل لدى شاربي القهوة بانتظام، مع احتمال حدوث ارتفاعات عرضية لدى البعض.

نصيحة

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب تجنب الإفراط في القهوة، وتجنب تناول أكثر من كوبين.

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