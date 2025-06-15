6 أعراض تنذر بالإصابة بأمراض البنكرياس.. لا تتجاهلها

تظهر أمراض البنكرياس في صورة أعراض متنوعة، إلا أن العلامة الأساسية التي تشير إلى وجود مشكلة في البنكرياس هي الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن وغالبا ما يمتد هذا الألم إلى الظهر.

وكشف يفغيني بيلوسوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أنه غالبا ما يشتد الألم في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام، وقد يكون مستمرا أو دوريا.

وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء وتغيرات في طبيعة البراز، وفقدان الشهية والوزن غير المبرر، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضاف: "قد يشير البراز الدهني أو فاتح اللون أو ذو الرائحة الكريهة إلى نقص في إنزيمات البنكرياس".

ويلفت الطبيب الانتباه إلى علامات مقلقة مثل اصفرار الجلد والأغشية المخاطية، بالإضافة إلى الضعف العام والإرهاق. أما اليرقان فقد يشير إلى انسداد في القنوات الصفراوية، الذي يرتبط أحيانا بأمراض البنكرياس.

ومن بين عوامل الخطر الرئيسية، الإفراط في تناول الكحول، والتدخين، والسمنة، وسوء التغذية.

ويزيد الاستعداد الوراثي والأمراض المصاحبة، مثل داء السكري، بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض البنكرياس".

ويحذر بيلوسوف من الاعتماد على طرق العلاج الشعبي، ومع ذلك، يمكن لبعض أنواع شاي الأعشاب والتغييرات في النظام الغذائي أن تكون جزءا مكملا للعلاج الأساسي، ولكن فقط بعد استشارة الطبيب.

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ي، بعد استشارة الطبيب، يمكن أن تضاف إلى العلاج الأساسي.