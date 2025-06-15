ممارسة الرياضة في هذا التوقيت يدعم القلب والرئتين

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فلوريدا أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح قد يسهم في دعم صحة القلب والرئتين، خاصة لدى كبار السن، وذلك بفضل تأثير إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، المسؤول عن تنظيم العمليات الحيوية مثل إفراز الهرمونات ودرجة حرارة الجسم.

وأشارت الدراسة أن توقيت النشاط البدني يمكن أن يؤثر على كفاءة الأداء الجسدي.

أظهرت النتائج أن الأنماط المنتظمة لممارسة الرياضة في أوقات مبكرة من اليوم ترتبط بتحسن ملحوظ في اللياقة القلبية التنفسية وكفاءة المشي. هذا يعني أن الجسم يصبح أكثر قدرة على استخدام الأوكسجين والطاقة بفعالية أكبر خلال الحركة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وسلطت الدراسة الضوء على ما يُعرف بـ"النمط الزمني" أو Chronotype، أي التوقيت الطبيعي المفضل للنوم والاستيقاظ، مشيرة إلى أن مزامنة مواعيد التمارين مع هذا النمط قد يُعزز من الفوائد الصحية بشكل عام.

تفاصيل الدراسة

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية لـ799 مشاركاً بمتوسط عمر بلغ 76 عاماً، ارتدوا أجهزة ذكية لتتبع النشاط البدني لمدة أسبوع، كما خضعوا لاختبارات لياقة تنفسية وقلبية.

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمارين في نفس الوقت يومياً ارتبطت بمؤشرات صحية أفضل، رغم تأكيد الباحثين على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتثبيت هذه الاستنتاجات.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى ضرورة ممارسة البالغين ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين المعتدلة، بالإضافة إلى يومين من تمارين تقوية العضلات. في المقابل، تعتبر جمعية القلب الأمريكية أن الانتظام في ممارسة الرياضة أهم من توقيتها.

وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت الدكتورة إيسر: "رغم أن البشر باتوا يعيشون أعماراً أطول، إلا أن كثيرين لا يعيشونها بصحة جيدة. لذلك، فإن تحديد توقيت التمارين قد يُشكّل أداة بسيطة لتحسين جودة الحياة مع التقدم في السن وتقليل أثر الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة".

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