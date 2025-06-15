نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الأمعاء في الصيف

يعد تعزيز صحة الأمعاء والحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمناعي بشكل عام.

وخلال حرارة الصيف، من الضروري فهم أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأمعاء في الطقس الدافئ.

وقال طبيب التغذية البريطاني جرانت: "لا ينبغي أبدًا التقليل من أهمية تأثير صحة الأمعاء على صحتنا العامة، فالأمعاء ليست مجرد عضو مسؤول عن الهضم، بل هي مركز حيوي يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وأبرزها الجهاز المناعي، وفقا لموقع "سوري لايف".

رطوبة الجسم

وأضاف: "الحفاظ على رطوبة الجسم ليس مجرد عادة صحية، بل هو ضرورة حيوية لعدة وظائف أساسية.

ويعد شرب كمية كافية من الماء ضروريًا لعملية الهضم السليمة؛ فهو يساعد على تليين الطعام ومروره بسهولة عبر الجهاز الهضمي، مما يجنب الإمساك ويضمن حركة أمعاء منتظمة".

وفي الصيف، يعد الحرص على شرب الماء بانتظام أمر بالغ الأهمية، وله أيضاً آثار إيجابية عديدة على صحة الأمعاء.

تتضمن النصائح: "مراقبة لون البول لاكتشاف حاجة الجسم للماء - فاللون الأصفر الداكن أو البني قد يشير إلى علامات الجفاف".

تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة

نصح جرانت بإدراج الفاكهة والخضراوات الطازجة في خططنا الغذائية. أطعمة مثل: الخس والبطيخ والطماطم غنية بالألياف، ما يساعد على الهضم وتجنب الإمساك في الأشهر الأكثر دفئًا، ويحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء.

كما ينصح غرانت "بتجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين والسكر. فهذا لا يُسبب الجفاف فحسب، وهو أمرٌ قد يكون خطيراً في درجات الحرارة المرتفعة، بل قد يزيد أيضاً من إنتاج حمض المعدة، ما يؤدي إلى ارتجاع المريء وحرقة المعدة وعسر الهضم".

ممارسة الرياضة بانتظام

ولتعزيز حركة الأمعاء وتفادي عسر الهضم، يُنصح بالمشي أو الجري يومياً إن أمكن، وأن يتم دمج روتين الرياضة البدنية ضمن الروتين اليومي.

كما أن النشاط البدني يقلل التوتر، ما يساهم في تعزيز صحة الأمعاء.

وللكحول تأثير ضار على بطانة الأمعاء، ما قد يؤدي إلى التهاب مزمن يؤثر على الصحة على المدى الطويل.

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